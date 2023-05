Sciotto: "Il Messina è in vendita, chiederò al sindaco di trovare un acquirente" - Tempostretto

Così il presidente, quattro giorni dopo la salvezza

“Spero che sia la mia ultima conferenza da presidente”. Così Pietro Sciotto, quattro giorni dopo la salvezza raggiunta.

“Oggi per me è un giorno triste, va via un qualcosa di bello della mia vita a cui tenevo tantissimo, non volevo questo. Ho investito tanto a gennaio per salvare il Messina e, in quel momento, avevo deciso che se l’avessi salvato me ne sarei andato immediatamente e così faccio. La società è ufficialmente in vendita. Incontrerò il sindaco, gli consegnerò la società e starà a lui trovare l’acquirente. Mi auguro si trovi un presidente serio e che possa fare meglio di me”.

Parole molto simili a quelle dell’anno scorso, era il 24 maggio 2022. Due settimane dopo, Sciotto disse che il Messina era in vendita a un euro ma poco dopo che non era arrivata nessuna offerta.