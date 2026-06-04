ScN all’attacco di Schifani: “Per lo stadio Barbera di Palermo 60 milioni, e per gli altri?”

Lombardo chiede al presidente della Regione Siciliana di spiegare la scelta all'Ars.

PALERMO – La scelta della Regione Siciliana di finanziare la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera di Palermo non è piaciuta a tutti. Nelle scorse settimane la giunta del presidente Renato Schifani ha deciso di stanziare 60 milioni di euro dalle risorse FSC per l’impianto, al fine di renderlo adatto alla candidatura per Euro 2032. Ma ora il deputato Pippo Lombardo (Sud chiama Nord), chiede che il governatore spighi all’Ars questa scelta e di rispondere a una domanda semplice: perché togliere fondi agli altri Comuni? Da qui è nata la mozione di ScN, firmata da Lombardo, Cateno De Luca e Matteo Sciotto.

Lombardo all’attacco

Lombardo ha spiegato: “Non siamo contrari alla riqualificazione dello stadio Renzo Barbera di Palermo e comprendiamo l’importanza di dotare il capoluogo siciliano di un impianto moderno e adeguato agli standard richiesti da Euro 2032. Ciò che contestiamo è il metodo e la scelta politica compiuta dal Governo Schifani, che ha deciso di concentrare ben 60 milioni di euro delle risorse FSC destinate all’impiantistica sportiva regionale su un unico intervento”. E ancora: “Parliamo di risorse nate per ridurre i divari territoriali e sostenere lo sviluppo equilibrato dell’intera Sicilia. Invece assistiamo a una rimodulazione che sottrae fondi a centinaia di Comuni e impianti sportivi sparsi nell’Isola per destinarli a un’unica opera localizzata a Palermo. Dei 120 milioni inizialmente previsti per l’impiantistica sportiva regionale, dopo una prima riduzione a 100 milioni, ben 60 finiscono oggi sul progetto del Barbera, lasciando appena 40 milioni per tutto il resto della Sicilia.”

ScN: “Perché dare priorità a questo intervento?

Una questione di trasparenza, secondo Lombardo: “Vogliamo sapere quali valutazioni tecniche, economiche e strategiche abbiano portato a questa decisione. Vogliamo conoscere gli atti istruttori, gli studi e le analisi che hanno giustificato la scelta di finanziare il Barbera con una quota così rilevante delle risorse disponibili. È necessario capire se siano stati esaminati e confrontati altri progetti presenti sul territorio regionale e perché sia stata attribuita una priorità assoluta a questo intervento. Decine di amministrazioni comunali attendono da anni risorse per mettere in sicurezza palazzetti, campi sportivi, piscine e strutture utilizzate quotidianamente da migliaia di giovani e associazioni. È legittimo chiedersi se sia corretto destinare metà delle risorse disponibili per lo sport in Sicilia a un solo impianto, per quanto importante esso sia”.

Infine ha concluso: “Non accetteremo decisioni calate dall’alto senza adeguate spiegazioni. I soldi dei siciliani devono essere utilizzati secondo criteri trasparenti, oggettivi e nell’interesse dell’intero territorio regionale. Per questo abbiamo presentato una mozione che punta a fare piena luce su una scelta che rischia di penalizzare decine di comunità locali e centinaia di realtà sportive siciliane. Se il Governo ritiene che questa sia la scelta migliore per la Sicilia, venga a spiegarlo davanti al Parlamento regionale e ai siciliani. Noi continueremo a vigilare affinché le risorse pubbliche vengano distribuite con equità e nel rispetto delle finalità per cui sono state stanziate”.