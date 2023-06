Scomparsa professore Nuccio Ordine, Leone: "Perdita grave per la Calabria e per l'Unical" - Tempostretto

Si svolgerà stamane a Diamante, una cerimonia commemorativa del prof. Nuccio Ordine filoso e studioso di fama internazionale, deceduto sabato pomeriggio

Si svolgerà stamane a Diamante, Comune del Tirreno cosentino, suo paese natale, una cerimonia commemorativa del professore Nuccio Ordine, docente dell’Unical, filoso e studioso di fama internazionale, deceduto sabato pomeriggio all’età di 64 anni, all’Ospedale di Cosenza dopo che ieri, colleghi, studenti, parenti ed istituzioni gli hanno rivolto un ultimo saluto commosso nella camera ardente nell’Universty Club dell’Università della Calabria.

“Una grave perdita – l’ha definita il rettore dell’Unical, Nicola Leone – innanzitutto per l’Università della Calabria, per i suoi studenti ed allievi. Il professore Nuccio Ordine ha formati davvero tanti valenti studiosi. Una perdita anche per la Calabria di cui lui ha saputo proiettare una immagine positiva nel mondo, in quanto è stato un grande studioso, riconosciuto a livello internazionale. Un suo libro è stato tradotto in 24 lingue e diffuso in 33 Paesi. Inoltre ha ricevuto laurea ad honorem, dottorato ad honorem, riconoscimenti in tutti i continenti. Quindi – ha ribadito infine un’altra volta il rettore dell’Unical – una perdita davvero grave per la Calabria e per la nostra Università”.