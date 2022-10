Sconfitta Akademia, coach Breviglieri: "Ci manca ancora equilibrio" - Tempostretto

In conferenza stampa post partita Breviglieri analizza la partita, Muzi ringrazia il pubblico: "Fondamentali, li invitiamo a tornare"

MESSINA – Nella conferenza stampa post partita tra Desi Shipping Akademia Messina contro Marsala Volley l’allenatore delle messinesi Marco Breviglieri ammette che c’è ancora qualcosa che non funziona al meglio nella sua squadra: “A sprazzi abbiamo giocato alla pari con Marsala”. Di contro capitan Muzi sottolinea la bellissima accoglienza da parte del pubblico della città dello Stretto che ha riempito il Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria: “Ringraziamo chi è venuto a sostenerci che è stato fondamentale”.

Da parte del Marsala, che scendeva in campo per la prima volta quest’anno dopo il turno di riposo alla prima giornata, soddisfatto coach Bracci che delle sue atlete ha detto “hanno cercato e voluto la vittoria”, sottolineando poi la grande prestazione offerta in battuta che tanti punti ha aggiunto alla prestazione di Marsala.

Breviglieri, allenatore Akademia Messina

“A sprazzi siamo stati insieme a Marsala. Dal punto di vista dell’impegno ci abbiamo provato, ma non troviamo il punto di equilibrio, commettiamo errori e non capiamo quando rischiare il punto. Tra battuta e attacco abbiamo fatto 28 errori (16 in attacco, 12 in battuta) se aggiungiamo le ricezioni mancate è un bel bottino per Marsala. A differenza di Soverato c’è stata meno lucidità sulle scelte da fare.

Ancora non riusciamo a trovare equilibrio, se forziamo arriva un nostro errore, se non forziamo arriva cambio palla facile per loro. Nel secondo abbiamo giocato una buona pallavolo, i set vinti con maggior scarto sono quelli dove gli altri hanno fatto più errori. Rincorrere fa parte del fatto che facciamo fatica, stiamo dietro nel punteggio e non davanti, sarei più preoccupato se fossimo stati davanti e venivamo costantemente ripresi. Sappiamo perfettamente i nostri limiti, non voglio che loro vadano in crisi per questa partita persa all’esordio in casa”.

Muzi, capitano Akademia

“Ringraziamo tutte le persone che sono venute a sostenerci e sono stati fondamentali, sarebbe stato diverso senza loro e quindi li invitiamo a tornare domenica prossima. Non abbandonateci anche se oggi non è arrivata la vittoria. Marsala oggi ha avuto la meglio, dobbiamo tornare a lavorare da martedì in palestra.

Il rapporto con le mie compagne è buono, molte sono arrivate quest’anno ma da agosto ci alleniamo insieme, abbiamo trovato la nostra palla e il nostro tempo. C’è volontà da parte di tutte, specie Ebatombo e Pertens le ultime arrivate, quindi va bene. Con Varaldo, Composto e Martilotti è diverso, ci conoscevamo da più tempo. Per le altre dico che sono cose che vengono piano piano, sono contenta comunque che abbiamo già l’intesa”.

Bracci, allenatore Marsala Volley

“È stata una partita molto combattuta, siamo felicissimi di averla vinta 3-1 e la nostra classifica si è appena mossa. Per noi era la gara di esordio (dopo il turno di riposo, ndr) e Messina nella scorsa gara era arrivata già ad un tiebreak ed aveva sicuramente più ritmo. Sono stati set molto combattuti in certi momenti la nostra battuta con gli ace realizzati ci ha permesso di giocare muro-difesa.

L’esperienza fa molto la differenza, mi permetto di dire che noi avevamo due centrali, Deste prima volta titolare, l’altra Guarena era in B scorso anno ed era il suo primissimo match in serie A. Le straniere come per le altre squadre del campionato sono due e le nostre era la prima volta che giocavano in Italia. Ho due pallegiatrici di 18 e 19 anni. Sono tanto contento delle mie ragazze, di come hanno cercato e voluto la vittoria, questo campionato non sarà facilissimo noi dovremmo lottare tutte le partite come questa, nessuno ci regala niente.

Moneta, schiacciatrice Marsala

“Son tre punti importantissimi e siamo contentissime, volevamo vincerla e divertirci e l’abbiamo fatto vedere. Abbiamo due palleggiatrici giovani ma con due mani d’oro. Devono ancora crescere ma intanto faccio i complimenti pubblicamente a Giulia Orlandi perché è stata ordinata questa sera facendo le scelte giuste su chi alzare la palla”.