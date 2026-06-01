 Sconfitto il Ct Vela Messina femminile a Firenze nell'ultima di stagione regolare

Sconfitto il Ct Vela Messina femminile a Firenze nell’ultima di stagione regolare

Simone Milioti

Sconfitto il Ct Vela Messina femminile a Firenze nell’ultima di stagione regolare

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lunedì 01 Giugno 2026 - 14:30

Le veline non riportano punti dalla trasferta fiorentina, nell'ultima giornata osserveranno un turno di riposo, ecco l'incastro per salvarsi direttamente

Il Ct Vela Messina chiude la regular season del campionato di B1 femminile con un ko onorevole a Firenze per 3 a 1. Una sconfitta che lascia intatte le speranze di salvezza diretta. Verdetto che si conoscerà soltanto domenica prossima al termine della settima e ultima giornata nel gruppo 2 di B1 femminile, nel quale le ragazze capitanate dal maestro Gino Visalli osserveranno il turno di riposo. Solo il Beinasco può soffiare alle peloritane il quarto posto, che vale la salvezza diretta, ma deve battere per 4 a 0 il Ct Firenze.

Ct Firenza – Ct Vela Messina 3-1

Proprio le fiorentine, nella sesta giornata, hanno sconfitto il Ct Vela per 3 a 1, sfruttando i successi in singolare di Matilde Gori ed Ester Ivaldo, rispettivamente su Diana De Simone e Fabrizia Cambria. Nel secondo singolare, invece, la spagnola Celia Cervino Ruz aveva superato, in rimonta, Emma Martellenghi portando il match momentaneamente sul punteggio di parità. Nel doppio, Martellenghi e Gori hanno avuto la meglio su Fabrizia Cambria e Celia Cervino Ruiz, le quali nel tie break del primo set hanno sciupato un’opportunità per aggiudicarsi la prima partita.

Risultati, classifica e programma

Gori vs De Simone 6-1, 6-4
Martellenghi vs Cervino Ruiz 6-2, 3-6, 3-6
Ivaldo vs F. Cambria 6-4, 6-1
Martellenghi/Gori vs F. Cambria/Cervino Ruiz 7-6 (6), 6-2

I risultati della sesta giornata: Tc Baratoff-Torres 2-2; Tc Milano Bonacossa-Beinasco 4-0; Ct Firenze-Ct Vela 3-1. Ha riposato: At Verona.

Classifica: Tc Milano Bonacossa 13; Torres e Ct Firenze 11; Ct Vela 7; Beinasco 4; Tc Baratoff 3; At Verona 0.

Il prossimo turno (7 giugno): Tc Milano Bonacossa-Torres; At Verona-Tc Baratoff; Beinasco-Ct Firenze. Riposa: Ct Vela.

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