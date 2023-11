Sconfitto il Ct Vela Messina, martedì il sorteggio per le semifinali scudetto - Tempostretto

Il circolo peloritano aveva già matematicamente vinto il girone, nell'ultimo impegno di stagione sconfitta contro il Tc Parioli in casa

MESSINA – Un Ct Vela tutto messinese, con il primo posto già in tasca, chiude con una sconfitta la regular season del campionato a squadre di tennis di serie A1. Sui campi in terra rossa di viale della Libertà, passa il Tc Parioli che, però, non riesce ad abbandonare l’ultimo posto del girone, in quanto Pistoia non si lascia sfuggire l’opportunità di battere Selva Alta, giunta in terra toscana senza particolari obiettivi di classifica. Insieme alle siciliane Ct Vela Messina e Ct Palermo, si sono qualificate, per i playoff, il Tc Crema e il Tc Sinalunga. Martedì, alle 11, previsto il sorteggio che decreterà il programma delle semifinali.

Il capitano dei messinesi, Ciccio Caputo, sceglieva la linea del vivaio. I primi a scendere in campo erano i giovani Fabio Varsalona e Federico Gargano, sconfitti rispettivamente da Pietro Rondoni e Rainer Teo Masera. Durava appena tre game il match tra Giorgio Tabacco, oggi numero 1 dei padroni di casa, e Gabriele Vupitta. Il ritiro del tennista dei capitolini permetteva ai peloritani di accorciare le distanze.

La partita più equilibrata, nella batteria dei singolari, era l’ultima, quella che poneva di fronte Enrico Egitto e Francesco Bessire. Match vinto dall’atleta del Parioli, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5, dopo due ore e mezza di gioco. Gran bella gara di Egitto che, nel terzo set, ha avuto la palla per andare avanti 3 a 1.

Il successo in rimonta della coppia ospite, formata da Rondoni e Masera sui fratelli Tabacco scriveva la parola fine al match e decretava la vittoria del Tc Parioli che si giocherà la salvezza ai playout.

Adesso, per il Circolo presieduto da Antonio Barbera si volta pagina e si pensa alle semifinali scudetto.

Ct Vela – Tc Parioli 2-4

Masera b. Gargano 6-1, 6-1

Rondoni b. Varsalona 6-3, 6-2

G. Tabacco b. Vulpitta 3-0 rit.

Bessire b. Egitto 6-3, 3-6, 7-5

Rondoni-Masera b. F. Tabacco-G. Tabacco 2-6, 7-6 (3), 10-8

Varsalona-Gargano b. Bessire-Vulpitta (rit.)

Risultati. Ct Vela-Tc Parioli 2-4; Tc Pistoia-Selva Alta 4-2.

La classifica: Ct Vela 13; Selva Alta 8; Tc Pistoia 7; Tc Parioli 5.