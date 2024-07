Scontro mortale Vespa-Panda a Barcellona, vittima un 42enne

Indagano i Carabinieri sull'incidente costato la vita a Davide Cutrupia. Esami sulle condizioni del conducente dell'auto

E’ morto sul colpo Davide Cutrupia, l’uomo in sella alla sua Vespa Piaggio che ieri sera si è scontrato con una Fiat Panda a Barcellona. L’impatto è avvenuto intorno alle 21.30 in via Milite Ignoto, poco lontano da uno dei sottopassi che conduce ai caselli dell’autostrada A20 Messina-Palermo.

Il 42enne è stato centrato dalla piccola utilitaria e sbalzato violentemente a terra. All’arrivo degli uomini del 118 era già spirato. Cutrupia lascia moglie e due figli. Fermato e condotto in ospedale per i drug-test il conducente dell’auto: alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto zigzagare e colpire altri veicoli, prima dell’incidente mortale.

La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri.