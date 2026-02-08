Scontro tra moto in via Garibaldi con due feriti gravi, uno in rianimazione

Incidente a Messina sabato notte con serie conseguenze. Indagini in corso della polizia municipale

MESSINA – Un incidente a Messina è avvenuto sabato notte all’incrocio del semaforo tra via Garibaldi e via Primo Settembre. Uno scontro tra due moto: una Yamaha Super Teneré e una Honda Cbx. L’impatto ha avuto serie conseguenze. E i due motociclisti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Uno dei due è in rianimazione al Policlinico. Il secondo è in prognosi riservata al Piemonte.

Indagini in corso da parte della polizia municipale per accertare le cause dell’incidente. Saranno acquisiti i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.