Scontro tra Punto a Roccalumera: mancata precedenza, auto si cappotta ma tutti illesi

Fortuna per i due giovani e la donna coinvolti nell'incidente all'imbocco dello svincolo A18. Traffico rallentato sulla Statale 114

ROCCALUMERA – Ci sarebbe una mancata precedenza all’origine di un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 12.30 all’imbocco dello svincolo autostradale di Roccalumera. Due Fiat Punto si sono scontrate all’incrocio tra la Statale 114 e l’ingresso dell’A18 Messina-Catania. Nell’impatto, una delle due vetture si è ribaltata.

A bordo della Punto che proveniva da Roccalumera e diretta verso Furci, c’era una coppia di giovani. Nell’altra auto, invece, viaggiava una donna che stava per immettersi in autostrada. La donna ha colpito la prima vettura sulla parte anteriore destra e poi si è ribaltata sul fianco sinistro. Per fortuna, tutti gli occupanti delle vetture coinvolte sono rimasti illesi. La conducente della vettura che si è ribaltata, però, aveva la revisione scaduta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della società per la sicurezza autostradale Gsa dalla vicina postazione al casello di Roccalumera. Gli operatori GSA hanno regolato il traffico per circa mezz’ora, in attesa dell’arrivo della Polizia Locale.

L’incidente ha provocato rallentamenti sulla Statale 114, in quanto i mezzi incidentati occupavano parzialmente le corsie di marcia e l’imbocco dell’A18. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Alì Terme. Ancora una volta, l’incidente odierno evidenzia la necessità di prestare la massima attenzione alla guida e di rispettare le norme di precedenza, soprattutto in zone trafficate come gli svincoli autostradali.