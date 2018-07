Rometta. Federazione italiana tabaccai, conferite le borse di studio

La Federazione Italiana Tabaccai conferisce le borse di studio per l'anno 2015/2016. Lo scorso 5 luglio la cerimonia presso l'aula consiliare Pasquale Midiri, a Rometta. L'iniziativa -senza scopo di lucro- è realizzata in collaborazione con l'E.Co.M.A.P. scpa Ente Cooperativo di Mutua Assistenza e Provvidenza, l'obiettivo principale è quello di premiare titolari e figli di rivenditori di generi di monopolio distintisi per meriti scolastici e universitari. Alle 750 borse di studio hanno diritto ad accedere tutti gli studenti universitari e i neolaureati che decidono di proseguire con la propria carriera formativa.

"E' un bando teso a favorire la formazione e la crescita di una categoria che da sempre si è caratterizzata per il proprio ruolo di concessionari di stato -scrive la Federazione Italiana Tabaccai- la categoria, negli anni, è stata capace di adeguarsi all'evoluzione del mercato nel rispetto delle regole tassative. Al fine di rispondere alle esigenze dell'utenza di oggi, quindi, risulta necessaria una ricerca sempre maggiore di qualificazione professionale".

Presenti all'incontro di premiazione la deputata Carmela Buccalo, il sindaco di Rometta Nicola Merlino e il Comandante Barbera della Stazione dei Carabinieri. I loro interventi si sono focalizzati sul rispetto delle regole e sull'importanza di crescere culturalmente. La conoscenza, hanno spiegato ai presenti in aula, è infatti strumento essenziale per la libertà dei popoli. L'incontro è stato moderato dal presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai Salvatore Barbera.