Torna “Sotto il bosco di latte”, la Summer school che si terrà a San Teodoro. Adesioni in corso

Torna “Sotto il bosco di latte”. La Summer school di scrittura creativa nel cuore dei Nebrodi in Sicilia. “Confrontarsi con le tecniche di scrittura creativa. Vivere un’esperienza immersiva con lezioni ma anche laboratori nel cuore del bosco”: questi gli obiettivi. Torna “Sotto il bosco di latte”, la Summer school di scrittura creativa che si terrà a San Teodoro, paese dei Nebrodi, in Sicilia, dal 27 agosto all’1 settembre 2024. A organizzare questa seconda edizione è la Pro Loco nella sede che ospita anche il caffè letterario “Gesualdo Bufalino”.

La direzione artistica è affidata alla giornalista Rai e scrittrice Lidia Tilotta e i docenti saranno gli scrittori Erica Donzella e Luigi La Rosa .

Alla Summer school saranno ammessi 15 partecipanti con età compresa tra i 18 e i 30 anni che vivranno con i docenti nella stessa struttura, Villa Pittalà Alberti, condividendo anche un percorso gastronomico legato al territorio e momenti di musica e convivialità pura. Le lezioni con gli scrittori si terranno nella struttura mentre i laboratori si svolgeranno nei suggestivi luoghi del Parco.

“Sotto il bosco di latte non è solo una Summer school di scrittura creativa – dice la direttrice artistica Lidia

Tilotta – è una occasione per mettersi in gioco, per svelarsi in un percorso in cui scrivere vuol dire tirare fuori emozioni, fragilità, passioni da condividere con gli altri. E il fatto di vivere per sei giorni tutti insieme rende l’atmosfera totalmente immersiva. Non solo, ma chi partecipa alla scuola viene a scoprire un territorio assai suggestivo e soprattutto una realtà associativa che fa tanto per valorizzarlo”.



Le adesioni dovranno arrivare agli organizzatori entro il 2 agosto: per informazioni indirizzo mail prolocosanteodoro@gmail.com, tel. 3457145038/3288283424.

Il bando

PARTECIPAZIONE