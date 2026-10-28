Scuola di Liberalismo a Messina, il pensiero di Michael Walzer

Il professore Giuseppe Giordano ha tenuto un’applaudita lezione incentrata sulla riflessione del filosofo e politologo americano

MESSINA – Ha preso ufficialmente il via lo scorso 20 ottobre , presso la prima delle quattordici lezioni previste dal nuovo ciclo della Scuola di Liberalismo, organizzata in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e la Fondazione Bonino-Pulejo. Un percorso formativo e culturale di alto profilo, il cui programma è stato definito dal Prof. Pippo Rao.

In apertura dell’incontro, dopo i saluti istituzionali e i doverosi ringraziamenti agli Ordini professionali che hanno patrocinato l’iniziativa, il professore Rao ha tracciato la rotta dell’intero corso, sottolineandone l’obiettivo primario: comprendere a fondo cosa significhi concretamente essere “liberali” nella società contemporanea. Rao ha ricordato le importanti agevolazioni per gli iscritti: l’assegnazione di 5 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, inoltre il riconoscimento per gli studenti universitari dell’Universita’di Messina di 0,25 CFU per ogni presenza più 1,25 per coloro che parteciperanno con le

tesine all’assegnazione delle borse di studio e per gli avvocati iscritti all’Ordine di Messina di 1 cf per ogni evento.

La parola è poi passata al professore Giuseppe Giordano, che ha tenuto un’intensa e applaudita lezione incentrata sulla riflessione del filosofo e politologo americano Michael Walzer.

Attraverso la disamina delle opere walzeriane — a partire dal celebre capolavoro “Sfere di giustizia” , in cui l’autore smonta l’idea di una “uguaglianza semplice” ricordando come le persone non possano essere piatte ed eguali anche partendo dalle medesime opportunità, fino alle riflessioni sulla tolleranza — il Prof.Giordano ha condotto l’uditorio al recente volume del 2023, Che cosa significa essere liberale (The Struggle for a Decent Politics).

Nel suo intervento, il Prorettore vicario ha evidenziato la cifra metodologica e concettuale di Walzer: non la stesura di un rigido trattato politico, bensì un esercizio di puro ragionamento morale e di scelta dell’agire politico.Se il XIX secolo ha visto il fiorire di tante declinazioni della libertà, la proposta di Walzer è oggi quella di restituire alla dimensione politica un’imprescindibile caratura etica, guidata dal principio del “vivi e lascia vivere” e lontana da ogni dogmatismo.

L’analisi si è soffermata poi sull’importanza dell’uso dell’aggettivo rispetto al sostantivo: il singolare e l’astrazione rischiano di chiudere, mentre l’aggettivo “liberale” valorizza il pluralismo e qualifica la realtà politica. È così che prende forma la democrazia liberale, argine fondamentale contro populismo e demagogia; il socialismo liberale, capace di declinare concretamente l’uguaglianza senza ridurla a un concetto astratto; e persino il nazionalismo liberale, che riconosce agli altri popoli la medesima dignità di autodeterminazione.Rispondendo alle critiche e trattando anche il tema del comunitarismo e dell’identità ebraica, l’autore giunge alla conclusione che concetti come “fanatismo” e “odio” non potranno mai integrarsi con l’aggettivo liberale, poiché il liberalismo — inteso quale metodo morale ed empirico — rappresenta l’arma più potente contro l’estremismo.

Un lungo e sentito applauso ha accolto la conclusione della relazione del Prof. Giordano.

A seguire, il Prof. Rao ha rinnovato l’appuntamento per i corsisti a giovedì 22 ottobre. L’Incontro sarà curato dalla ricercatrice Fabiana Russo (in sostituzione della Prof.ssa Lea Reverberi), che condurrà la lezione concentrandosi sull’opera Autocritica di Edgar Morin.

Fulvio Arena

Tirocinante in Giornalismo – Università degli Studi di Messina