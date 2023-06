Scuola-lavoro, cinque studenti del Verona Trento assunti da azienda messinese - Tempostretto

Tutti maggiorenni pronti per la maturità: a settembre saranno contrattualizzati a tempo indeterminato per occuparsi di informatica, sicurezza e privacy nell’ambito del recupero crediti

MESSINA – Cinque studenti dell’istituto Verona Trento saranno assunti a tempo indeterminato dopo la prossima maturità dall’azienda messinese Fd Credit management grazie al periodo formativo trascorso nelle ultime settimane all’interno degli uffici di piazza Duomo. Nell’ambito dei Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) Antonino Sirni, Miriam Esmeralda Tortora, Alessandro Guarnera, Marco Iaria e Samuele Santo Calarco hanno svolto attività di informatica, privacy e sicurezza di dati nel comparto del recupero crediti, di cui Fd è leader in Italia, con tre sedi nel messinese.

“Investiamo sui giovani della nostra città”

“Ancora una volta investiamo sui giovani della nostra città – ha detto l’amministratore unico Margherita Santisi – con un binomio scuola lavoro risultato vincente sia per i ragazzi che hanno dimostrato grande interesse nei confronti della nostra realtà, sia per la nostra impresa che ha bisogno e voglia di formare consulenti e professionisti di alto livello”. Stamane nell’aula magna del liceo la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i ragazzi coinvolti e l’annuncio di quelli selezionati per ricevere, a settembre, una proposta lavorativa in Fd. “Un percorso interessante e nuovo – hanno commentato i vicepresidi Roberto Cardullo ed Eliana Bottari – che ha appassionato i nostri allievi tanto da immaginare questo mestiere nel loro futuro, già all’indomani degli esami”.

“Un lavoro serio e affidabile”

Fd Credit management ha una lunga e consolidata esperienza nella gestione del mercato Npl (non performing loans): “Da anni ci occupiamo dei cosiddetti crediti deteriorati – ha spiegato l’head of operations di FD Fabio Dell’Edera – che richiedono competenze specifiche per essere recuperati e un know how che abbraccia vari campi, da quello legale a quello informatico, dalla compliance all’aggiornamento tecnologico; la nostra azienda è in grado di assicurare un lavoro serio e affidabile a chi ha voglia di imparare e mettersi in gioco come hanno fatto i liceali del Verona Trento”.

All’evento al Verona Trento, istituto diretto da Simonetta Di Prima, hanno preso parte anche i docenti referenti Cristoforo Sapienza e Daniele Coppolino: “Bellissima esperienza per i nostri giovani di conoscere una realtà imprenditoriale locale che potrà insegnare loro moltissimo”. A coordinare i tirocinanti il responsabile ufficio IT di FD Alessandro Scipilliti, tra l’altro ex studente del Verona Trento.