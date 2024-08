Scuola, “noi idonei per il sostegno scavalcati da chi non ha fatto alcun concorso”

La lettera aperta riguardo alle immissioni di ruolo

Da un gruppo di idonei al concorso Adss (Gm22, Graduatorie di merito) Sicilia, per il sostegno, riceviamo e pubblichiamo. Si tratta del sostegno per la scuola secondaria di II grado.

In qualità di idonei al concorso 2020 – classe di concorso Adss – Disegno di legge n. 499/20 (inseriti nella graduatoria di merito GM 22), desideriamo condividere la nostra profonda preoccupazione per la gestione delle immissioni in ruolo attualmente in corso. Come saprete, il concorso 2020 per la classe di concorso Adss è stato caratterizzato da una procedura selettiva estremamente rigorosa. La maggior parte degli idonei, infatti, ha conseguito il 3° e il 4° ciclo Tfa (Tirocinio formativo attivo), un percorso altamente selettivo, e vanta diversi anni di esperienza didattica alle spalle.

Purtroppo, ci troviamo ora di fronte a una situazione paradossale e ingiusta: siamo stati totalmente estromessi dalla Fase 1 e 2 della procedura di immissione in ruolo, scavalcati da soggetti inseriti nelle graduatorie a esaurimento per Adss che non hanno superato alcun concorso specifico per la classe in questione. Inoltre, si è provveduto all’assegnazione di posti oggetto di rinuncia dalle graduatorie a esaurimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, composte da soggetti che non hanno mai superato alcuna procedura concorsuale.

Si precisa che l’immissione in ruolo da Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze) è una procedura “straordinaria” ed eventuale sui posti residui. Abbiamo accettato (malvolentieri) di finire in coda ai vincitori dei concorsi Pnrr (non ancora conclusi!), alla luce del fatto che siamo “idonei” inseriti in una graduatoria di merito (ad esaurimento). Ma non possiamo accettare di finire in coda alle Gps formate da soggetti che non hanno superato alcun concorso. Se è vero che bisogna valorizzare il merito, nel nostro Paese, questo non è il modo migliore per cominciare. Scegliere la sede in coda alle graduatorie provinciali per le supplenze significa per molti degli idonei avere una sede molto lontana rispetto a quella spettante. O peggio ancora non essere proprio immessi in ruolo. In nome di quale merito?

In Sicilia per esempio, in assenza, di altri vincitori o idonei, la graduatoria di merito su classe di concorso Adss era l’unica da cui attingere. È evidente che tale situazione crea una grave disparità di trattamento nonché una palese violazione del principio di merito e di pari opportunità. Il percorso di formazione e selezione che abbiamo affrontato, con il conseguimento di un titolo altamente qualificato, rischia di essere vanificato da un sistema che privilegia chi non ha superato alcun concorso specifico per la classe di concorso per il sostegno per la scuola secondaria di II grado

Si ripete, da anni, che l’insegnante di sostegno deve essere una figura altamente specializzata e formata. Non è questo il modo migliore per assicurare alla scuola ed agli studenti con disabilità insegnanti competenti. In considerazione di quanto esposto, abbiamo chiesto all’Usr (Ufficio scolastico regionale) di fornire delucidazioni sulla procedura di immissione in ruolo seguita, diffidandolo dal procedere con le immissioni in ruolo in tale modalità e sollecitando un intervento urgente per rimediare a questa grave ingiustizia, tuttavia, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Ci riserviamo,ovviamente, di intraprendere ogni azione legale necessaria per tutelare i nostri diritti e per garantire che il principio di merito e di pari opportunità venga rispettato. Nel frattempo. speriamo che questa nostra comunicazione possa contribuire a fare luce su questa delicata situazione e a sensibilizzare le istituzioni competenti.

Idonei al concorso classe di concorso A.D.S.S. (GM22) Sicilia