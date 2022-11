"Scuolabus assenti" nella III Municipalità. Calafiore: "In arrivo nuovi mezzi per 400 bambini" - Tempostretto

Il presidente Cacciotto ha riportato alla Giunta e a Messina Social City le lamentele di alcuni cittadini:. La risposta dell'assessora

MESSINA – Il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto ha scritto all’assessora alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, e alla presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, facendosi portavoce delle lamentele di alcune famiglie. Secondo quanto spiegato in una breve nota, alcuni genitori lamentano di non avere accesso al servizio scuolabus nonostante gli alunni siano in graduatoria.

Le scuole

Gli istituti in questione sono l’Albino Luciani, il Giovanni XXIII di Villaggio Aldisio, la La Pira – Gentiluomo, l’Enzo Drago e la Manzoni – Dina e Clarenza. “Purtroppo – scrive Cacciotto -, il mancato servizio scuolabus determina inevitabilmente anche problemi organizzativi per diversi nuclei familiari che molto spesso si vedono impegnati, quasi contemporaneamente, ad accompagnare i propri figli a scuola e dall’altra parte a raggiungere in orario il posto di lavoro”.

Calafiore: “Abbiamo ricevuto 900 domande, 500 accolte subito, e stiamo pensando adesso agli altri 400”

Raggiunte da Tempostretto, la presidente di Messina Social City Valeria Asquini ha parlato di cinque scuolabus acquistati e l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore si è così espressa: “Siamo riusciti ad accogliere la domanda per lo scuolabus di 500 bambini, che rientravano nei requisiti, oltre ad affrontare vari disagi legati all’inizio dell’anno scolastico. In più ci sono i bus attrezzati per i bambini con disabilità. In generale, si tratta di un servizio apprezzato. Da quest’anno, inoltre, facciamo pagare una cifra simbolica alle famiglie. Le domande sono state tantissime e non abbiamo potuto subito risolvere il problema. Per venire incontro alle esigenze degli altri 400 bambini rimasti, abbiamo acquistato nuovi mezzi e avviato le procedure. Come ho detto ad alcuni genitori, anche per loro partirà presto il servizio. Ma quando, dopo Natale? No, prima. Siamo in una fase avanzata”.