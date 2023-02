Scuolabus, l'azienda Messina Social city implementa la flotta - Tempostretto

Operativo da oggi il primo dei 5 mezzi acquistati per garantire agli alunni cittadini il raggiungimento dei plessi di appartenenza

MESSINA – Sarà operativo da oggi, venerdì 3 febbraio, il primo dei cinque scuolabus acquistati dall’Azienda speciale Messina Social city per garantire agli alunni cittadini il raggiungimento dei plessi scolastici di appartenenza. Il servizio scuolabus, avviato per volontà dell’Amministrazione guidata dall’ex sindaco Cateno De Luca, a settembre del 2019 con l’acquisto di 16 mezzi dall’Atm in liquidazione, non utilizzati per 10 anni, ha consentito a 300 studenti di beneficiare del trasporto scolastico. “Il servizio, avendo riscontrato una grande richiesta da parte della cittadinanza – evidenzia la presidente dell’Azienda Valeria Asquini – ha creato le condizioni per potere implementare la flotta. L’obiettivo, perseguito dal sindaco Federico Basile, ha consentito ad oggi il trasporto di ben 700 alunni, un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni sino a circa 900 ragazzi, grazie all’acquisto di questi ultimi cinque mezzi”.