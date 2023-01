Scuole, allarme riscaldamenti: convocato un Consiglio comunale d'urgenza - Tempostretto

Hanno chiesto la convocazione i tre consiglieri di Fratelli d'Italia e i tre di Ora Sicilia che parlano di "situazione intollerabile"

MESSINA – Giovedì 2 febbraio alle 18, il Consiglio comunale si riunirà in una sessione di lavori urgente in merito alla situazione in cui versano ad oggi le scuole cittadine, dopo le tante vicende legate all’assenza di riscaldamenti o ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione ormai vicini al via o già avviati.

Sono stati i tre consiglieri di Ora Sicilia e i tre di Fratelli d’Italia, rispettivamente Giandomenico La Fauci, Federica Vaccarino e Dario Ugo Zante da una parte e Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò dall’altra, a richiedere la convocazione la presidente del Consiglio Cateno De Luca.

I consiglieri: “Intollerabile”

Nella richiesta si leggono riferimenti alle tante criticità delle ultime settimane: “Appare intollerabile ricevere numerose segnalazioni da parte di genitori indignati che lamentano le gravi condizioni con cui i loro figli minori sono costretti a frequentare le lezioni in plessi, alcuni dei quali fatiscenti, privi degli impianti di condizionamento con tutte le conseguenze connesse anche di natura sanitaria. Tale situazione non deve essere più sottovalutata.

