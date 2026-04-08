Anna Valle sarà la madrina del 72° Taormina Film Festival

La manifestazione cinematografica è in programma dal 10 al 14 giugno 2026

TAORMINA – Anna Valle sarà la madrina della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. “Siamo orgogliosi di accogliere Anna Valle come madrina della 72ª edizione del Taormina Film Festival – dichiara la direttrice artistica Tiziana Rocca -. Anna rappresenta un’eccellenza italiana, capace di coniugare grazia, bravura e professionalità. Il suo legame con la Sicilia aggiunge un valore autentico e profondo a questa collaborazione, facendo di lei la scelta ideale per rappresentare il Festival nel mondo. La sua presenza contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale e significativa”.

Con una carriera artistica solida e raffinata, Anna Valle si è distinta per versatilità interpretativa e carisma, dalle interpretazioni in fiction di grande successo fino ai ruoli più intensi sul grande schermo. Il suo stile, sempre autentico e incisivo, unito a una presenza scenica magnetica, l’ha resa una delle attrici più amate e rispettate del panorama contemporaneo.

Le radici siciliane di Anna Valle rafforzano il valore simbolico del suo ruolo di ambasciatrice: un ponte ideale tra tradizione e modernità, tra il territorio e il respiro internazionale della manifestazione. La sua figura incarna perfettamente lo spirito di Taormina, luogo in cui arte, cultura e bellezza si incontrano in modo unico.

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