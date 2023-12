Scuole: in città accorpati 4 istituti, 5 in provincia. Soppressa l'ultima direzione didattica, a S. Teresa - Tempostretto

Il Verdetto dell'assessorato regionale. Dal prossimo anno scolastico si perderanno complessivamente 11 dirigenze ma tutti gli istituti rimarranno aperti

di Carmelo Caspanello

Il Piano di dimensionamento scolastico è servito. Esaminate le proposte che si sono susseguite negli ultimi mesi in particolare, ieri dall’assessorato regionale è giunto il verdetto: dall’anno scolastico 2023-2024 ci saranno, a Messina e in provincia, undici dirigenze in meno. E’ il risultato degli accorpamenti che interessano complessivamente 25 istituti, frutto delle istanze avanzate dalla Conferenza provinciale e dal Provveditorato. Il parametro è legato al decreto che ha alzato da 600 a 900 (eccezion fatta per i Comuni montani) il numero di studenti per istituto.



La decisione cancella l’unica direzione didattica che era rimasta in provincia di Messina, quella di S. Teresa di Riva (nella foto), presieduta da Maria Grazia D’Amico, accorpata all’Istituto comprensivo della stessa cittadina jonica, guidato da Enza Interdonato. Viene così soppressa una istituzione, che risale al lontano 1923. Era stata avanzata la proposta di accorpare la Direzione didattica santateresina all’Istituto comprensivo di Roccalumera che invece manterrà il suo originario assetto. Alla fine si è optato per la soluzione più logica e cioè quella di mettere insieme le scuole di S. Teresa di Riva. Cadono così tutte le ipotesi circolate di recente. Il nuovo Istituto comprensivo avrà una popolazione di circa 1200 studenti tra le scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado che ricadono nel territorio di competenza. I direttori dei servizi generali e amministrativi (gli ex segretari) dovranno essere adesso ricollocati.



A Messina sono state accorpate quattro scuole storiche: Nautico e Jaci e Villa Lina Ritiro-Battisti Foscolo. Anche in questo caso le nuove unità scolastica raggiungeranno e supereranno quota 1200. In provincia si registrano altri cinque accorpamenti tra la fascia tirrenica e l’area nebroidea. A Capo d’Orlando si “fondono” gli istituti comprensivi 1 e 2; a S. Agata Militello il Marconi con il Cesareo (Torricelli con il Tomasi di Lampedusa, secondarie di Secondo grado). Accorpati gli istituti comprensivi di S. Filippo del Mela e di Santa Lucia del Mela; quello di Tusa e Mistretta. Si perdono così 11 dirigenze ma rimangono aperti tutti gli istituti.