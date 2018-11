De Luca a Giardini e S. Teresa: "Ecco le risorse per i licei. Subito i lavori"

“Le risorse per i plessi di S. Teresa di Riva e Giardini Naxos dell’Istituto d’istruzione superiore Caminiti-Trimarchi sono state individuate e ci sono. Per quanto riguarda Giardini saranno eseguiti i necessari interventi al tetto per 110mila euro ed i lavori partiranno la prossima settimana. A S. Teresa, entro tre settimane saranno invece risolti i problemi legati ai cornicioni ed a possibili crolli”. A parlare è il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Cateno De Luca, il quale questa mattina si è recato a Giardini e S. Teresa di Riva insieme al deputato regionale e primo cittadino di S. Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, dove ha incontrato la dirigente Carmela Maria Lipari, gli studenti ed altri amministratori dei due centri. A Giardini De Luca ha parlato con i rappresentanti degli studenti, con il presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Cannizzaro e il presidente del Consiglio comunale Danilo Bevacqua.

“Il Comune non ha competenza sul plesso – evidenzia Bevacqua – ma si è accollato l’onere di revisionare l’impianto elettrico in modo da consentire il regolare avvio dell’anno scolastico. Avevamo chiesto più volte l’intervento di De Luca e Lo Giudice per risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni. Oggi sono

venuti e non posso che essere felice per l’impegno preso dal sindaco della Città metropolitana, ente che ha competenza sull’edificio, al fine di eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni. La sicurezza e il diritto allo studio – conclude il presidente del Consiglio - sono fondamentali per formare i nostri ragazzi che sono il futuro di domani”.

A S. Teresa di Riva era invece in corso l’assemblea d’Istituto e quindi De Luca ha avuto modo di comunicare cosa intende fare la Città metropolitana a tutti gli allievi, che erano radunati nel cortile del plesso che sorge sul lungomare. “E’ stata una grande emozione – ha commentato De Luca – rivedere questi ragazzi cresciuti con me quando ero sindaco di S. Teresa di Riva”. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Carmela Lipari: “Il sindaco metropolitano De Luca ci ha messo la faccia – ha spiegato – e, soprattutto, ha dato delle risposte concrete alle esigenze dei due plessi che dirigo, dove nelle ultime settimane si sono registrati disagi. Nel volgere di poche settimane la situazione dovrebbe tornare alla normalità grazie ai lavori che saranno eseguiti”. I disagi si sono registrati in particolare a Giardini, dove si sono registrate infiltrazioni in due aule del primo piano, che sono state chiuse. I ragazzi hanno dato vita ad una manifestazione e ad uno sciopero che si è concluso con l’arrivo dei tecnici dell’ex Provincia. Aspettavano l’incontro con De Luca, al quale si erano rivolti, ed è giunto anche quello.