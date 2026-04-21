 Scurria: "A Provinciale elimineremo il parcheggio di via Catania e faremo quello in area ferroviaria"

Scurria: “A Provinciale elimineremo il parcheggio di via Catania e faremo quello in area ferroviaria”

Redazione

Scurria: “A Provinciale elimineremo il parcheggio di via Catania e faremo quello in area ferroviaria”

martedì 21 Aprile 2026 - 09:30

Così il candidato sindaco del centrodestra

“Anche Provinciale rinascerà con la nostra rivoluzione amministrativa. Il vero decentramento, con risorse economiche e figure tecniche dedicate alle necessità del territorio, consentirà al sindaco di Quartiere di attuare soluzioni in maniera rapida ed efficace”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria.

“L’amministrazione Basiluca ha lasciato incompiute – come la mancata riqualificazione del mercato Vascone che continua a penalizzare esercenti e cittadini – ed una viabilità sacrificata dall’ennesimo parcheggio di finto interscambio. A Provinciale, cittadini e commercianti, sono vittime di scelte viabili sbagliate e irresponsabili. La nostra amministrazione eliminerà l’area di sosta di interscambio di via Catania, inutile e dannosa, oggi diventata persino mercato improvvisato, restituendo all’arteria la doppia corsia davanti al cimitero. Sarà adeguatamente valorizzato il parcheggio di Villa Dante Zaera Sud con specifiche convenzioni e gratuità . Nel nostro programma anche la riqualificazione dell’area terminal tram/bus di Villa Dante. Saranno attuati inoltre servizi cadenzati, come la navetta cimitero, con partenza direttamente dal terminal tram Villa Dante; l’istituzione della fermata del tram Villa Dante/via San Cosimo, lato sud viale San Martino per ridurre le distanze tra le due attualmente esistenti. Tra gli interventi programmati anche la riorganizzazione della viabilità della zona fino a Gazzi/Minissale, oggi vero e proprio imbuto che penalizza l’intera zona sud della città. In collaborazione con il sindaco di quartiere Alessandro Cacciotto realizzeremo i nuovo parcheggio a raso nell’area della massicciata ex Fs. Aree di sosta dove servono e dove richiesto dai cittadini e non solo risorse spese tanto per… Al via, risanamento e rigenerazione per una zona che torni ad essere centrale nell’azione amministrativa nei fatti e non nella propaganda”.

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