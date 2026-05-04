Scurria attacca Basile: “Prenda le distanze da De Luca o fine di ogni cordialità istituzionale”

Al Cine Apollo la presentazione ufficiale delle liste a sostegno del candidato sindaco: "Serve una svolta radicale"

MESSINA – Entusiasmo e partecipazione questo pomeriggio al Cine Apollo per la presentazione ufficiale delle liste a sostegno di Marcello Scurria. Alla presenza dei leader dei partiti politici e dei movimenti civici che sostengono il progetto “Messina Sicambia”, il candidato sindaco ha ribadito l’importanza di una svolta radicale rispetto agli ultimi 8 anni di amministrazione comunale.

In sala centinaia di persone, tra candidati e semplici sostenitori per manifestare convinto sostegno ad un programma innovativo. Sette le liste a sostengo di Scurria: Fratelli D’Italia, Lega Messina, Forza Italia, Grande Sud-Popolari Autonomisti, Noi Moderati, Dc – Pri – Animalisti e Scurria sindaco, Partecipazione. 53 le liste presentate nelle sette circoscrizioni (quasi la metà delle candidate sono donne).

A fianco di Scurria gli assessori designati: Matilde Siracusano, Fulvia Toscano, Tonino Genovese, Giovanna Famà e Carlotta Previti. Quest’ultima, nel ribadire il suo impegno a fianco di Scurria per intercettare risorse per Messina, ha regalato dei gomitoli di lana alla collega Siracusano in risposta alle dichiarazioni denigratorie di Cateno De Luca rilasciate durante interventi social.

Determinati gli interventi del candidato sindaco. Scurria ha dichiarato la fine di ogni cordialità istituzionale con il suo avversario Federico Basile finché non prenderà le distanze dal suo leader Cateno De Luca che ha definito “mafiosi” lo stesso candidato sindaco e l’assessora designata Matilde Siracusano. Rigettando la narrazione del “bravo ragazzo”, il rappresentante in candidato civico del centrodestra ha definito Basile e De Luca come “due facce della stessa medaglia”. Risposte sono arrivate anche rispetto alle denunce annunciate da De Luca nei confronti di Scurria e non solo. “Denunciateci, semu tutti scantati!” è la scritta apparsa sullo schermo del cinema Apollo.