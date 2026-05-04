 Roccalumera. Scattano i lavori sulla condotta sottomarina danneggiata dal ciclone Harry

Roccalumera. Scattano i lavori sulla condotta sottomarina danneggiata dal ciclone Harry

Gianluca Santisi

Roccalumera. Scattano i lavori sulla condotta sottomarina danneggiata dal ciclone Harry

lunedì 04 Maggio 2026 - 18:45

Da domani a sabato, operatori tecnici subacquei, con l'ausilio di mezzi navali, interverranno per ripristinare lo scarico del depuratore in mare

ROCCALUMERA – La condotta sottomarina che scarica al largo le acque provenienti dal depuratore consortile di Roccalumera era stata sistemata a metà 2025. Neanche un anno dopo il ciclone Harry l’ha distrutta nuovamente, costringendo il Comune jonico a disporre nuovi interventi di ripristino.

I lavori si svolgeranno nel tratto di mare interessato da domani, martedì 5 maggio, a sabato 9 maggio. Saranno eseguiti dall’impresa Costruzioni Domenico Maiolino Srl, incaricata d’urgenza, lo scorso 17 marzo, dal Comune di Roccalumera per il ripristino e la ricollocazione della condotta sottomarina a servizio del depuratore intercomunale di Roccalumera, Furci Siculo e Pagliara.

Le operazioni saranno effettuate con l’impiego di operatori tecnici subacquei e con ausilio del motopontone “Carolina” e della motobarca “Tritone”. Dal 5 al 9 maggio, in presenza delle unità navali in questione, la Capitaneria di Porto di Messina ha disposto il divieto di balneazione, nonché di pesca, immersioni ed transito di qualsiasi unità navale entro un raggio di 300 metri, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori in questione.

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