 Il commissario Francesco Argeri torna in Questura a Messina con un nuovo incarico

Il commissario Francesco Argeri torna in Questura a Messina con un nuovo incarico

Redazione

Il commissario Francesco Argeri torna in Questura a Messina con un nuovo incarico

lunedì 04 Maggio 2026 - 18:50

Collaborerà nel delicato compito della gestione delle Volanti sul territorio peloritano

MESSINA – La Questura di Messina ha dato il benvenuto al neo arrivato Commissario della Polizia di Stato Francesco Argeri. Nei ruoli della Polizia di Stato dal 2005, il dottor Argeri ha maturato negli anni importanti esperienze lavorative presso le Questure di Milano, Reggio Calabria, Palermo e Messina, dove ha preso parte a delicate operazioni di polizia giudiziaria.

Fa oggi ritorno a Messina dopo aver frequentato il corso di formazione per Funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia e aver conseguito i Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” e “Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”.

Il Commissario della Polizia di Stato Francesco Argeri è stato ricevuto ufficialmente dal Questore La Rosa che lo ha presentato al team di funzionari della questura ed assegnato in qualità di funzionario addetto all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dove collaborerà nel delicato compito della gestione delle Volanti sul territorio peloritano.

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