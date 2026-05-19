Scurria: “Campagna squilibrata per l’uso delle partecipate”. La replica di ScN: “Accuse smentite dai fatti”

Continuano le polemiche in vista del voto. Al candidato del centrodestra ("manca la neutralità") risponde Carreri: "Da lui squilibrio politico"

MESSINA – Dacci oggi la nostra polemica quotidiana. In vista del voto del 24 e 25 maggio continuano le scintille. Ieri l’attacco del consigliere comunale del Pd Alessandro Russo e del candidato sindaco del centrodestra su una presunta gestione “non neutrale” di Atm e delle partecipate in generale. Così Marcello Scurria: “Una campagna elettorale squilibrata. Lo avevamo già ampiamente denunciato dai primi giorni a seguito delle nomine ai vertici delle società partecipate di amministratori unici effettuate nottetempo dal dimissionario Federico Basile. Stiamo vivendo una competizione elettorale con ex amministratori e vertici aziendali candidati, a vario titolo. Una condizione che, così come evidenziano in questi giorni anche i sindacati in Atm, non garantirebbero la necessaria neutralità del ‘sistema comune’. Tutto pare asservito a chi ha gestito il potere da 8 anni e pretende di continuarlo a gestire a distanza. L’espressione del voto deve essere libera. Io non ci sto”.

Carreri: “Noi ci concentriamo sui programmi, altri su accuse e polemiche che finiscono nel nulla”

Ed è arrivata la replica del coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, a sostegno di Federico Basile candidato sindaco e con leader Cateno De Luca: “Marcello Scurria continua a parlare di campagna elettorale squilibrata, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: il vero squilibrio è il suo, politico. Da settimane assistiamo ad una escalation continua di accuse, insinuazioni, conferenze stampa e ricorsi annunciati come scandali clamorosi e poi puntualmente smentiti dai fatti e dagli organi competenti. Il 2 marzo Scurria gridava all’illegittimità delle nomine degli amministratori unici delle società partecipate. Risultato? Il commissario non ha ritenuto nemmeno di prenderlo in considerazione. Il 26 aprile ha tentato di montare il caso firme sulle liste a sostegno della candidatura di Federico Basile. Il 29 aprile conferenze stampa, accuse e toni da emergenza democratica. Poi però a distanza di poche ore la Commissione elettorale ha ammesso tutte le liste a sostegno di Federico Basile“.

“E ancora: l’8 maggio il Tar di Catania ha respinto anche i ricorsi (presentati dagli avvvocati Starvaggi e Giorgianni, n.d.r.) presentati contro le elezioni amministrative sulla questione delle dimissioni. Una sequenza impressionante di accuse finite nel nulla. A questo punto i cittadini possono trarre serenamente le proprie conclusioni. Noi continuiamo a confrontarci sui programmi, sui risultati raggiunti e sulla visione della città. Altri sembrano vivere esclusivamente di polemiche, sospetti e campagne costruite contro qualcuno anziché per Messina. La differenza è tutta qui: noi abbiamo mantenuto una linea politica chiara e coerente. Scurria, invece, in trent’anni, ha cambiato posizioni e riferimenti politici con una facilità che oggi rende davvero difficile comprendere quale sia la sua reale collocazione, se non quella della polemica permanente”, conclude Carreri.

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