Scurria: “Gli aliscafi diventeranno tpl e l’aeroporto di Reggio sarà anche di Messina”

“L’aeroporto dello Stretto sarà punto di riferimento per tutti i cittadini della Città Metropolitana Integrata. Con i servizi che realizzeremo partire in aereo da Reggio Calabria sarà facile e veloce”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria.

“La nostra è una visione diversa rispetto alle vuote proposte del passato perché tra le due sponde dello Stretto ci sarà reale integrazione. I mezzi che attraversano lo Stretto diventeranno trasporto pubblico locale ed il costo del biglietto sarà equiparato a quello di un bus. Le corse saranno molto più numerose e, a differenza di quanto accade adesso, garantite anche nei giorni festivi e prefestivi. Questa sarà vera conurbazione. Anche partire dal Tito Minniti, con check-in già fatto a Messina, apparirà così come la soluzione più semplice. La Città Metropolitana dello Stretto potrà dunque contare sul suo aeroporto per migliorare la logistica, l’economia e per far crescere opportunità di lavoro e turismo. La nostra visione del futuro è fatta di progetti di ampio respiro – conclude Scurria – non di piccoli interessi di bottega”.