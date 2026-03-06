Scurria: “La città virtuale dei rendering di De Luca e Basile, dove la propaganda sostituisce la realtà”

Il candidato del centrodestra ancora all'attacco di Sud chiama Nord

“Dalla copertura dello stadio San Filippo al porto per l’attracco delle feluche a Messina nord; dalla piazzetta dell’Angelo di Torre Faro al parcheggio multipiano con giardini pensili di via Ettore Lombardo Pellegrino. E l’elenco potrebbe continuare… Cosa hanno in comune queste immagini? Semplice, sono i rendering delle promesse mai mantenute da Basile. Promesse che continuano ancora oggi, nonostante non sia più sindaco”. Lo dichiara il candidato di centrodestra, Marcello Scurria, allegando il “catalogo” delle immagini proposte in questi anni.

“Un elenco infinito di opere mai realizzate che vengono spacciate per qualcosa di quasi ultimato. L’amministrazione Basile sarà ricordata come quella delle promesse non mantenute, dei fondi perduti e delle occasioni perse. Per il candidato di ScN Federico Basile ed il suo leader politico Cateno De Luca bastano i rendering per cambiare la città. Ma le opere ricostruite al computer non esistono – conclude Scurria – e sono solo fumo negli occhi per gli elettori”.

Galleria San Jachiddu

Scurria interviene anche sui lavori alla galleria San Jachiddu, che si concludono oggi. “I cittadini mi riferiscono di disagi causati dalla chiusura per lavori. L’importante raccordo tra i viali Giostra e Annunziata è rimasto chiuso per tutta la settimana – ogni giorno dalle 9 alle 17 – causando gravi ripercussioni sul traffico urbano, in particolare sul viale Regina Elena. Gli interventi predisposti dal Comune di Messina andavano fatti nelle ore notturne. Serve rispetto per i cittadini”.