Basile: “Scurria in politica da 30 anni da destra a sinistra e viceversa”

sabato 28 Febbraio 2026 - 15:10

La stoccata dell’ex (da oggi) sindaco nel giorno in cui il candidato del centrodestra ha presentato la sua candidatura

MESSINA – 8 anni di De Luca e Basile e, nei 25 precedenti, 11 di centrodestra, 6 di centrosinistra, 5 di Accorinti e 3 e mezzo di commissari.

Lo ricorda l’ex (da oggi) sindaco Federico Basile nel fare “gli auguri al candidato sindaco Marcello Scurria” ma – dice – “consiglio prima un breve corso accelerato di memoria cittadina”. Da qui la stoccata: “Sindaci diversi ma Scurria c’era sempre, ondulando da sinistra a destra e da destra a sinistra”.

Il risanamento

Il principale tema di scontro è il risanamento, visto che Scurria è stato sub commissario per due anni, dal 2023 al 2025, quando il suo incarico era stato revocato dalla Regione proprio dopo uno scontro con Basile.

“Dal 2018, con l’arrivo di De Luca – dice Basile -, la situazione smette di essere un argomento da campagna elettorale e diventa finalmente un problema da risolvere. La differenza è semplice: per trent’anni se ne è parlato, soprattutto in campagna elettorale. Dal 2018 si è passati all’azione. Ed è inaccettabile che oggi si tenti di tornare al passato provando ancora una volta a fare di questo argomento tema di becera campagna elettorale”, sostiene l’ex e ora ricandidato sindaco.

