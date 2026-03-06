Scurria risponde a Trimarchi: “La critica è una necessità, le proposte arriveranno”

Il candidato del centrodestra replica all'auspicio dell'editore di Tempostretto su Messina e il bisogno di "un confronto elettorale all’altezza del futuro che merita"

MESSINA – Dal candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria riceviamo e pubblichiamo una risposta al commento dell’editore di Tempostretto Pippo Trimarchi (“Messina ha bisogno di un confronto elettorale all’altezza del futuro che merita”).

Scrive l’avvocato Scurria: “Nel dibattito politico la critica non è un difetto: è una necessità. Serve a evidenziare ciò che non funziona e a costruire alternative credibili. Le proposte arriveranno, e saranno presentate al momento opportuno. Ma soprattutto nasceranno dal confronto vero con i cittadini, con le associazioni, con chi ogni giorno vive e lavora a Messina. Perché un programma serio non si improvvisa in uno slogan: si costruisce ascoltando la città”.

Continua il candidato del centrodestra: “Vale anche la pena ricordare che chi ha amministrato negli ultimi otto anni e ha vinto le elezioni con promesse spesso stravaganti – dal famoso “tram volante” ad altre idee rimaste sulla carta. Molte di quelle promesse non sono mai state realizzate, e in alcuni casi si è persino fatto il contrario di quanto annunciato. Per questo oggi ritengo che la priorità sia dire con chiarezza cosa non ha funzionato e aprire un confronto serio sul futuro della città. Le proposte arriveranno, ma saranno il frutto di un lavoro condiviso e concreto, non di trovate elettorali”.

“Post scriptum: all’editorialista editore di Tempostretto vorrei ricordare che la campagna elettorale si svolge tra candidati. Non c’è un candidato e poi altri candidati alternativi. Non c’è qualcuno anti qualcuno. Ci sono solo candidati”, conclude Scurria.

Nelle foto Pippo Trimarchi e Marcello Scurria.

