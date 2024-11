Se avete visto quest’uccello, significa che Natale si sta avvicinando

Oggi il pettirosso è considerato l’uccello simbolo del Natale un po’ in tutta Europa e in Italia

Con l’avvicinarsi dell’inverno, molti esemplari di pettirosso tornano a invadere i parchi, i giardini e le aree verdi della nostra città, dopo una lunga migrazione dai Paesi dell’Europa orientale o addirittura dell’area settentrionale del continente. Raggiungono a fine ottobre l’Europa meridionale, per affrontare al meglio l’inverno. Ecco perché il loro arrivo in massa precede l’arrivo dell’inverno, in modo particolare il periodo natalizio.

La leggenda del pettirosso

Secondo una famosa leggenda questo uccelletto si rifugiò nella stalla a Betlemme, con la Sacra Famiglia. Maria, accorgendosi che il fuoco che li teneva al caldo stava per spegnersi, chiese aiuto agli animali presenti nella stalla. Il bue, che giaceva profondamente addormentato sul pavimento della stalla, non sentì la sua voce. Allora chiese all’asino pigro di ridare vita al fuoco, ma nemmeno lui sentì Maria. La stessa sorte toccò al cavallo ed alla pecora. Maria udì un battito d’ali.

Un pettirosso l’aveva sentita gridare aiuto ed era arrivato fino alla stalla per aiutarla. Il piccolo volatile si avvicinò alla brace e muovendo ininterrottamente le ali per tutta la notte, riuscì a tenere acceso il piccolo focolare.

Così facendo, continuò ad alimentare il fuoco cantando per tutto il tempo finché le ceneri non iniziarono ad accendersi. Raccolse dei bastoncini secchi e li gettò sul fuoco, ma mentre era intento a far ciò, una fiamma esplose improvvisamente e bruciò il petto dell’uccellino di un colore rosso vivo.

Ma il pettirosso non si fermò e continuò ad alimentare il fuoco finché la stalla non iniziò a riscaldarsi, mentre Gesù dormiva beato. La mattina seguente quell’uccello venne premiato da Gesù che gli fornì un petto rosso, dello stesso colore di quella brace tenuta accesa che divenne simbolo del suo grande amore.

Il simbolo del Natale

Una storia che ha guadagnato una grandissima popolarità, tanto è vero che verso il 19° secolo, le immagini del pettirosso comparvero sui biglietti di auguri di Natale e sui francobolli. Ancora oggi, le piume artificiali del pettirosso vengono adoperate per decorare le cartoline di Natale e persino gli stessi uccelletti artificiali si possono trovare sugli alberi come decorazioni.

Oggi il pettirosso è considerato l’uccello simbolo del Natale un po’ in tutta Europa, oltre che da noi in Italia. E il loro avvistamento significa che il Natale è sempre più vicino.