Se ne è andato Igor Protti, ex attaccante del Messina

Il centravanti classe 1967 ci ha lasciati, il pensiero prima della dipartita ai tifosi per l'affetto mostrato. Il bomber dal 1989 al 1992 ha vestito la maglia giallorossa

Igor Protti si è spento a 58 anni. Il bomber di tante squadre italiane, tra cui anche il Messina, ci ha lasciato dopo aver lottato contro la sua malattia che aveva definito “uno sgraditissimo ospite”. L’annuncio della famiglia questa mattina comunica che Igor Protti non è più tra noi e ha lasciato un messaggio.

La famiglia invita chi volesse porgere l’ultimo saluto a Igor: dalle 15 di oggi la salma si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

Il messaggio comunicato dalla famiglia

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati – è il messaggio della famiglia – Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: «Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio»”.

Le parole di Igor sulla malattia

Lo scorso luglio aveva comunicato la sua malattia tramite un post su Instagram: “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente”.

La carriera di Protti e l’esperienza a Messina

Il calciatore riminese Igor Protti è stato l’unico nella storia del calcio italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in serie A, serie B e due volte in serie C, ovvero 4 volte nelle tre categorie professionistiche. Protti ha giocato nel Messina tre stagioni in serie B arrivando dal Livorno. In maglia biancoscudata dal 1989 al 1992, in quell’avventura in riva allo Stretto, 106 presenze nei tre campionati disputati e 31 le reti segnate. La terza stagione terminò con la retrocessione in serie C.

Protti, che si era molto affezionato alla città, sarebbe anche rimasto ma alla dirigenza fece comodo la sua cessione al Bari.

Immagine in evidenza da “La storia del grande Messina”

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