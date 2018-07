Carmelo Picciotto riconfermato presidente di ConfCommercio Messina

Carmelo Picciotto è stato riconfermato presidente della ConfCommercio Messina.

“Una riconferma su tutta la linea – afferma Picciotto – che dev’essere intesa come uno slancio per fare ancora di più. C’è stata una dura battaglia per salvare la Camera di Commercio di Messina e ci siamo battuti contro lo status quo, dando vita a numerose iniziative sul territorio centrate sull’entusiasmo, puntando sulla necessità di fare rete, rilanciando il valore umano e il necessario innalzamento della qualità della vita. Adesso è giunto il momento di far maturare una progettualità a carattere metropolitano, mettendo in condizione piccola e media imprenditoria di fornire il proprio contributo per lo sviluppo di un futuro più felice e produttivo. Una realtà possibile anche nel territorio messinese”.

“Un primo obiettivo? Adesso dobbiamo guardare al futuro - conclude Carmelo Picciotto, riconfermato nella carica di Presidente di ConfCommercio Messina -fornendo alle nuove generazioni le fattive possibilità per restare sul nostro territorio, puntando sulla valorizzazione delle competenze, una strategia inclusiva per costruire insieme il futuro di questa città metropolitana”.