Segnalazioni dei cittadini, Castelli risponde al Circolo dello Stretto: “Già avviato il nostro sistema”

La vicesindaca è intervenuta per illustrare il percorso avviato dal Comune dopo la presentazione del sistema "Me Segnala"

MESSINA – In merito alla presentazione di ieri del sistema di segnalazione “Me Segnala”, promosso dal Circolo dello Stretto, il vicesindaco e assessore ai Sistemi informativi e Tecnologici Laura Castelli è intervenuta per illustrare il percorso già avviato dal Comune di Messina sul fronte della gestione delle segnalazioni dei cittadini e dell’innovazione digitale dei servizi.

“Accogliamo con favore le proposte che nascono dalla cittadinanza attiva e che pongono l’attenzione su un tema importante come quello della possibilità, per i cittadini, di segnalare in modo semplice le criticità presenti sul territorio e di ricevere risposte – dichiara il vicesindaco Castelli –. È però importante fare chiarezza sul percorso che il Comune ha già avviato e che va ben oltre la semplice raccolta della segnalazione”.

Le segnalazioni sull’app Municipium

“Già dal 2024, nell’ambito della Misura 1.4.1 del PNRR – prosegue Castelli – il Comune ha attivato la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso il sito istituzionale, integrandola con l’app Municipium. Parallelamente, è stato avviato un lavoro strutturale di innovazione dei processi interni, con l’obiettivo di rendere le segnalazioni non soltanto più semplici da trasmettere, ma soprattutto più efficaci nella fase di presa in carico e gestione”.

Un percorso che trova un ulteriore sviluppo nell’ambito del progetto “Banca dati unificata” finanziato dal PON Metro, attraverso il quale l’Amministrazione sta lavorando alla progressiva integrazione e reingegnerizzazione dei servizi comunali.

Nuovo portale in fase di completamento

“L’obiettivo – aggiunge il vicesindaco – è mettere a disposizione della città un sistema nel quale la segnalazione del cittadino non si perda, ma entri in un processo organizzato e monitorabile. Il nuovo portale in fase di completamento dialogherà con il gestionale già in uso all’Ente e sarà supportato da specifiche dashboard che consentiranno di monitorare lo stato delle segnalazioni, i tempi di presa in carico, le attività effettuate e l’eventuale programmazione degli interventi”.

“La vera sfida, infatti, non è soltanto raccogliere una segnalazione – conclude Castelli – ma garantire che quella segnalazione venga presa in carico, seguita e, laddove possibile, trasformata in un intervento concreto. È su questo che l’Amministrazione sta lavorando, attraverso un percorso di digitalizzazione che mette insieme la dimensione del servizio al cittadino e quella dell’efficienza organizzativa dell’Ente”.