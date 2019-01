Pd. Il comitato “Piazza Grande” presenta a Messina la Mozione di Zingaretti

Lunedì 21 gennaio, alle ore 10:00, presso la saletta delle Commissioni del Comune di Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Mozione di Nicola Zingaretti segretario del Partito democratico.

A promuoverla è il comitato “Piazza Grande”: iscritti, militanti e simpatizzanti del PD, ma anche donne e uomini dell'associazionismo e della società civile che hanno sposato il progetto politico di Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, che porta alla luce l’esigenza di un nuovo patto per la solidarietà e il futuro, che abbia come principio cardine la lotta alle diseguaglianze ed alle ingiustizie determinate dall’attuale sistema economico. Per questo, il comitato ‘Piazza Grande’ di Messina scommette sul coinvolgimento delle energie migliori del territorio per costruire un nuovo campo democratico e riformista

“In questa delicata fase storica per il Paese, crediamo sia necessario dare nuovo impulso a temi centrali come solidarietà, lavoro, democrazia, ambiente, legalità e sviluppo attraverso un Partito Democratico rinnovato, aperto ed inclusivo - affermano in una nota promotori - Riteniamo che il prossimo congresso non debba essere solo un momento di confronto interno ma un'opportunità per parlare all'esterno e dare voce a tutti i cittadini che non si arrendono a chi specula sulle paure alimentando il pregiudizio e l'intolleranza”.

Tra i firmatari del progetto l’ex candidato alle Regionali Emanuele Giglia , il componente della direzione provinciale Teodoro Lamonica, I consiglieri comunali Antonella Russo, Gaetano Gennaro e Felice Calabrò, Luciana Intilisano (ex assessore, componente assemblea nazionale Pd) , Sharon Schachter (dirigente giovanile), Fulvia Russo (segretaria del circolo di Acquedolci), l’ex consigliere comunale Giuseppe Siracusano, Calogero Maniaci (ex consigliere comunale a Sant’Agata Militello), il segretario dei Giovani democratici Massimo Parisi, e infine, per “LabDem”, l’ex assessore Luigi Beninati e l’ex parlamentare nazionale Francesco Barbalace.