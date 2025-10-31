 Seminara. Bombola di gas davanti al Municipio, il sindaco Piccolo: “atto vile, non ci faremo intimidire”

Redazione

venerdì 31 Ottobre 2025 - 09:20

L’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area

SEMINARA – Momenti di paura a Seminara , dove ignoti hanno collocato una bombola di gas deliberatamente aperta nei pressi di un ingresso laterale del palazzo municipale di via Gaetano Monteleone. Un gesto di chiara matrice intimidatoria, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

A lanciare l’allarme, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono stati alcuni residenti, insospettiti dal forte odore di gas proveniente da Palazzo San Mercurio, sede del Comune. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di scongiurare un’esplosione dalle conseguenze potenzialmente devastanti.

Durissima la reazione del sindaco Giovanni Piccolo, che ha condannato senza mezzi termini l’accaduto: “un atto vergognoso – ha dichiarato – che condanniamo con fermezza e che non intimidirà la nostra azione amministrativa. Continueremo sulla strada della legalità, della trasparenza e del servizio alla comunità”. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, impegnati a risalire ai responsabili del gesto.

