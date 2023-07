Seminara. Madre e figlio in difficoltà sul Monte Sant’Elia, salvati dai carabinieri - Tempostretto

I due escursionisti, madre e figlio, erano rimasti bloccati in una scarpata presso il sentiero Tracciolino, nel territorio del Comune di Seminara

SEIMANARA – Questa mattina i carabinieri, hanno tratto in salvo due escursionisti che si erano persi tra i sentieri del Monte Sant’Elia. I due escursionisti, madre e figlio, di Bagnara Calabra, erano rimasti bloccati in una scarpata presso il sentiero Tracciolino, nel territorio della Frazione di Barritteri del Comune di Seminara, dopo essersi imbattuti in un branco di cani selvaggi. I militari dell’Arma, dopo che li hanno rinvenuti, hanno subito fornito loro dell’acqua che avevano al seguito, aiutandoli fisicamente a raggiungere nuovamente il sentiero. Nessun ferito fortunatamente, solo molto spavento e alcuni dolori causati dalle circostanze e dal caldo intenso.