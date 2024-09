Serie C. Salta la panchina del Trapani, Picerno e Cerignola a punteggio pieno

Il punto sul girone C, stasera si chiude la seconda giornata con quattro sfide in programma

MESSINA – La seconda giornata di campionato non è ancora terminata ma già arrivano i primi scossoni. Nello stesso turno in cui il Messina va incontro alla prima sconfitta stagionale lo stop pesante subito dal Trapani, 3-0 in casa contro il Picerno, costa la panchina ad Alfio Torrisi. L’allenatore della stagione dei record in Serie D è stato infatti esonerato dopo aver raccolto un punto in due partite. La guida della prima squadra trapanese già dal pomeriggio di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, è stata affidata al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica.

Di seguito il saluto del presidente del Trapani Valerio Antonini: “Caro Alfio, è sempre spiacevole avere l’onere di prendere certe scelte ma la funzione di Imprenditore e Presidente della squadra mi obbliga a volte ad agire esclusivamente nell’interesse della Società per il fine unico che è la vittoria del campionato. Sono sicuro che saprai cogliere da questa esperienza quelle giuste indicazioni per continuare a testa alta la tua carriera. Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene e in bocca a lupo per tutto”.

Picerno e Cerignola capoliste

Al comando nella classifica del girone C, a punteggio pieno, il Picerno che ha battuto il Trapani e l’Audace Cerignola che ha superato il Messina, non certo un buon weekend per le siciliane con il Catania che questa sera ospita il Benevento, la formazione rosso blu ha pareggiato alla prima, mentre i campani guidati in panchina dall’ex Messina Gaetano Auteri cercano una vittoria per mantenere il passo delle prime e restare a punteggio pieno. Nelle altre tre partite della sera occhi puntati anche ad Avellino e Cava de’ Tirreni dove rispettivamente Giugliano e Crotone espugnando i due campi possono mantenersi a punteggio pieno e in testa al girone.

La quarta partita è tra Altamura e Foggia che potrebbero trovare la loro prima vittoria in campionato. Chi invece ha gioito per la prima volta è la Juventus Next Gen di Paolo Montero che per la seconda volta consecutivo va a segno tre volte, ma come già all’andata subisce anche, due le reti della Casertana che cede l’intera posta in palio. Il prossimo avversario del Messina, il Taranto, pareggia in casa contro il Latina, mentre il Sorrento come il Potenza trovano una vittoria rispettivamente contro Turris (unica squadra ad averne giocate due e ancora a zero punti) e Monopoli e restano imbattute nel girone.

Risultati e classifica seconda giornata

Cerignola – Messina 2-0

Casertana – Juventus Next Gen 2-3

Taranto – Latina 1-1

Monopoli – Sorrento 0-1

Potenza – Turris 2-0

Trapani – Picerno 0-3

Avellino – Giugliano (stasera ore 20:45)

Cavese – Crotone (stasera ore 20:45)

Altamura – Foggia (stasera ore 20:45)

Catania – Benevento (stasera ore 21:15)

Picerno, Audace Cerignola 6

Potenza, Sorrento 4

Crotone*, Benevento*, Monopoli, Giugliano*, Juventus Next Gen 3

Latina 2

Foggia*, Trapani, Catania*, Casertana, Taranto, Messina 1

Cavese*, Altamura*, Avellino*, Turris 0

