Serie D, il Messina esordirà in casa contro l’Athletic Club Palermo

MESSINA – Ufficiale il calendario della prossima stagione di Serie D. Il Messina inserito nel girone I conosce il nome del primo avversario, derby siciliano con l’Athletic Club Palermo il 7 settembre al Franco Scoglio di Messina. Primo impegno casalingo anche per la Nuova Igea Virtus, contro la Sancataldese, al “D’Alcontres” mentre la terza squadra della provincia di Messina, il Milazzo, sfiderà in trasferta il Nissa con l’esordio al “Marco Salmeri” che sarà la settimana successiva, il 14 settembre, è sarà già derby caldissimo proprio con la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli altri incroci tra messinesi saranno alla 16ª giornata, Messina-Nuova Igea Virtus, il 14 dicembre, e la successiva la 17ª giornata il 21 dicembre Milazzo-Messina. Per i peloritani il derby dello Stretto contro la Reggina è in programma alla 7ª giornata, il 12 ottobre l’andata al Franco Scoglio, il ritorno il 15 febbraio all'”Oreste Granillo”.

Il programma della prossima Serie D

La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali.

Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle ore 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle ore 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle ore 15.