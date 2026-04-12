Serie D, il Messina torna in zona playout, pari Milazzo, rinviata Igea

Finisse ora il campionato il Messina giocherebbe lo spareggio con la Sancataldese e poi nel playout andrebbe ad Acireale

Prende una forma diversa la classifica nel girone I di Serie D. Dopo la 31ª giornata davanti la Nissa, fermata in casa dell’Acireale, sale a quota 60 punti e viene acciuffata dal Savoia che porta via i punti da Lamezia Terme. La Reggina non va oltre lo 0-0 in casa del Gela, e anche il Milazzo non va a segno e pareggia in casa del fanalino di coda Paternò. Rinviata per il forte vento la sfida tra Nuova Igea Virtus e Vibonese.

In fondo alla classifica il Messina torna alla vittoria e riaggancia la Sancataldese a quota 27 punti, al momento le due squadre spareggerebbero in campo neutro per decidere chi si giocherà la salvezza fuori casa al playout. Vittoria a sorpresa anche del CastrumFavara che prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione superando l’Athletic Club Palermo in caduta libera.

Risultati 31ª giornata

Acr Messina – Ragusa 1-0

Acireale – Nissa 0-0

Athletic Club Palermo – Castrumfavara 0-3

Gela – Reggina 0-0

Nuova Igea Virtus – Vibonese (rinviata)

Paternò – Milazzo 0-0

Sancataldese – Gelbison 0-1

Vigor Lamezia – Savoia 1-2

Enna – Sambiase 1-1

Classifica girone I

Nissa 60

Savoia 60

Athletic Club Palermo 54

Reggina* 54

Gelbison 51

Nuova Igea Virtus* 49 (5 punti di penalizzazione)

Sambiase 49

Milazzo* 43

Gela 42 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia* 36

Enna* 35

Ragusa 32

Vibonese* 31

Acireale 31 (1 punto di penalizzazione)

Castrumfavara 31

Sancataldese 27

Acr Messina 27 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 19

*una partita in meno