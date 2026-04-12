 Serie D, il Messina torna in zona playout, pari Milazzo, rinviata Igea

Serie D, il Messina torna in zona playout, pari Milazzo, rinviata Igea

Simone Milioti

Serie D, il Messina torna in zona playout, pari Milazzo, rinviata Igea

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domenica 12 Aprile 2026 - 18:30

Finisse ora il campionato il Messina giocherebbe lo spareggio con la Sancataldese e poi nel playout andrebbe ad Acireale

Prende una forma diversa la classifica nel girone I di Serie D. Dopo la 31ª giornata davanti la Nissa, fermata in casa dell’Acireale, sale a quota 60 punti e viene acciuffata dal Savoia che porta via i punti da Lamezia Terme. La Reggina non va oltre lo 0-0 in casa del Gela, e anche il Milazzo non va a segno e pareggia in casa del fanalino di coda Paternò. Rinviata per il forte vento la sfida tra Nuova Igea Virtus e Vibonese.

In fondo alla classifica il Messina torna alla vittoria e riaggancia la Sancataldese a quota 27 punti, al momento le due squadre spareggerebbero in campo neutro per decidere chi si giocherà la salvezza fuori casa al playout. Vittoria a sorpresa anche del CastrumFavara che prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione superando l’Athletic Club Palermo in caduta libera.

Risultati 31ª giornata
Acr Messina – Ragusa 1-0
Acireale – Nissa 0-0
Athletic Club Palermo – Castrumfavara 0-3
Gela – Reggina 0-0
Nuova Igea Virtus – Vibonese (rinviata)
Paternò – Milazzo 0-0
Sancataldese – Gelbison 0-1
Vigor Lamezia – Savoia 1-2
Enna – Sambiase 1-1

Classifica girone I
Nissa 60
Savoia 60
Athletic Club Palermo 54
Reggina* 54
Gelbison 51
Nuova Igea Virtus* 49 (5 punti di penalizzazione)
Sambiase 49
Milazzo* 43
Gela 42 (1 punto di penalizzazione)
Vigor Lamezia* 36
Enna* 35
Ragusa 32
Vibonese* 31
Acireale 31 (1 punto di penalizzazione)
Castrumfavara 31
Sancataldese 27
Acr Messina 27 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 19
*una partita in meno

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