Serie D, il Messina torna in zona playout, pari Milazzo, rinviata Igea

Finisse ora il campionato il Messina giocherebbe lo spareggio con la Sancataldese e poi nel playout andrebbe ad Acireale
Prende una forma diversa la classifica nel girone I di Serie D. Dopo la 31ª giornata davanti la Nissa, fermata in casa dell’Acireale, sale a quota 60 punti e viene acciuffata dal Savoia che porta via i punti da Lamezia Terme. La Reggina non va oltre lo 0-0 in casa del Gela, e anche il Milazzo non va a segno e pareggia in casa del fanalino di coda Paternò. Rinviata per il forte vento la sfida tra Nuova Igea Virtus e Vibonese.
In fondo alla classifica il Messina torna alla vittoria e riaggancia la Sancataldese a quota 27 punti, al momento le due squadre spareggerebbero in campo neutro per decidere chi si giocherà la salvezza fuori casa al playout. Vittoria a sorpresa anche del CastrumFavara che prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione superando l’Athletic Club Palermo in caduta libera.
Risultati 31ª giornata
Acr Messina – Ragusa 1-0
Acireale – Nissa 0-0
Athletic Club Palermo – Castrumfavara 0-3
Gela – Reggina 0-0
Nuova Igea Virtus – Vibonese (rinviata)
Paternò – Milazzo 0-0
Sancataldese – Gelbison 0-1
Vigor Lamezia – Savoia 1-2
Enna – Sambiase 1-1
Classifica girone I
Nissa 60
Savoia 60
Athletic Club Palermo 54
Reggina* 54
Gelbison 51
Nuova Igea Virtus* 49 (5 punti di penalizzazione)
Sambiase 49
Milazzo* 43
Gela 42 (1 punto di penalizzazione)
Vigor Lamezia* 36
Enna* 35
Ragusa 32
Vibonese* 31
Acireale 31 (1 punto di penalizzazione)
Castrumfavara 31
Sancataldese 27
Acr Messina 27 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 19
*una partita in meno