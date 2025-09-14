Serie D, il Milazzo ospita la Nuova Igea Virtus al “Salmeri”

La sfida valida come seconda giornata nel massimo campionato dilettantistico. Le due formazioni si sono sfidate appena due settimane fa in Coppa Italia

MILAZZO – Dopo 15 anni la Ss Milazzo è tornata in serie D e, dopo l’ottimo punto colto a Caltanissetta, si prepara al battesimo di fuoco in un “Marco Salmeri” che, finalmente, tornerà ad essere teatro di eventi degni della sua ultra-decennale storia. Dopo la prima casalinga di Coppa Italia dei mamertini, proprio il derby di due settimane fa, giocata sul neutro del “Fresina” i rossoblù torneranno nella città del Capo, l’amministrazione l’aveva promesso e il derby contro la Nuova Igea Virtus, di campionato, si giocherà regolarmente al “Salmeri” seppur con una capienza di 1200 persone (600 tribuna, 500 gradinata e 100 settore ospiti) che ha creato qualche polemica nella sponda giallorossa.

Due settimane fa al “Fresina” dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari i giallorossi longanesi superarono il turno ai rigori. Calcio d’inizio alle ore 15, biglietti in prevendita fino alle ore 12 di domenica acquistabili nei punti vendita (Tabacchi Amoroso, Scotch Bar, Madison Lounge Bar, Tabacchi non solo fumo). I prezzi prevedono 12 euro per la tribuna e 8 europerl a gradinata, ridotto a 8 euro per Under 16, over 75 e donne, mentre ingresso gratuito per gli under 12. Ai residenti a Barcellona Pozzo di Gotto sono stati messia disposizione appena 100 biglietti nel settore ospiti e la società ha deciso di non attivare la prevendita in quanto “l’esigue disponibilità di tagliandi – spiega la società sui propri social – ha soddisfatto solo una parte delle centinaia di prenotazioni e richieste pervenute”.

I precedenti tra le due squadre

Le due squadre torneranno a misurarsi nel massimo campionato dilettantistico dopo oltre 25 anni, un arco temporale immenso paragonabile ad un giubileo. Era la stagione 1999-2000. Il 16 gennaio 2000 andò in scena l’ultimo derby di serie D nell’allora “Grotta Polifemo”. Era il Milazzo del “Zampollini – ter”, una squadra in crisi di risultati nonostante potesse vantare in rosa un calciatore straordinario come Mimmo Galeano, una delle poche note liete di quell’annata.

L’Igea Virtus di mister Auteri, dopo la mancata promozione dell’anno precedente, viaggiava spedita verso il professionismo e vincerà il campionato. Quel giorno furono i giallorossi barcellonesi ad imporsi per 2-0 grazie ai gol di Christian Riganò, agli albori di una carriera raggiungerà il suo apice in serie A e nella Liga spagnola, e Marchese. Il più recente incrocio fra le due squadre in partite di campionato è datato 22 gennaio 2023, terza giornata di ritorno del torneo di Eccellenza.

​Una sorta di battaglia nel fango, a spuntarla è la Nuova Igea Virtus di Pasquale Ferrara grazie ad un colpo di testa in tuffo dell’attaccante uruguaiano Flores, nonostante una gagliarda prova dei ragazzi di mister Venuto. L’ultima vittoria rossoblu risale al Campionato Nazionale Dilettanti 1996-97 (denominazione transitoria dell’attuale serie D). A decidere la contesa fu il difensore Guarino. Al “Marco Salmeri” il segno X manca dalla stagione 2014-15, campionato di Eccellenza. Al gol di Serraino per gli ospiti, replicò una zampata del “Pirata” Cristiano Parisi.

In partite di campionato le due squadre si sono affrontate in 24 occasioni in casa del Milazzo ed in quattro categorie diverse ( Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria). I precedenti sono a favore dei giallorossi barcellonesi con 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, 22 gol fatti e 17 subiti. Nel computo dei precedenti sono comprese anche le stagioni relative ai primi anni ‘50 quando la formazione del Longano assumeva la denominazione di “Barcellona”.