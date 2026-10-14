Serie D. Si separano le strade tra Nuova Igea Virtus e Ferraro, idea Modica per la panchina

L'inizio di campionato non all'altezza delle aspettative costa la panchina, la società starebbe provando a ingaggiare Giacomo Modica

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il campionato della Nuova Igea Virtus non è iniziato secondo le attese. Dopo essere stata protagonista nella scorsa stagione e aver subito la penalizzazione che ha tagliato le gambe nello sprint finale alla promozione diretta la squadra del Longano voleva dire la sua anche in questa facendosi forte di un gruppo valido e la rabbia agonistica di chi si sentiva derubato.

Il campionato però non è iniziato al meglio e dopo sette giornate la vetta della classifica nel girone I dista già cinque lunghezze. Inoltre la formazione allenata da Ferraro ha battuto si la capolista ma fallito gli scontri diretti contro le rivali della passata stagione: sconfitta al Granillo contro la Reggina e pareggio in rimonta in casa contro la Nissa.

Come si legge dal comunicato la risoluzione è arrivata in modo consensuale e la società ora punterà su un altro allenatore. In queste ore immediatamente successive alla separazione si fa il nome di Giacomo Modica, tecnico mazarese ed ex Acr Messina. Nella sua ultima esperienza nel Hamrun Spartans nel campionato maltese ha ottenuto buoni risultati portando anche la squadra alla vetrina della Coppa Europea.

Il comunicato ufficiale della Nuova Igea Virtus

“Nuova Igea Virtus comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il responsabile dell’area tecnica e allenatore della prima squadra signor Emanuele Ferraro.

La decisione condivisa e ponderata da entrambe le parti in un clima di mutua stima e assoluta serenità sancisce la conclusione del percorso comune anzitempo rispetto alla naturale scadenza contrattuale la società ringrazia sentitamente il mister per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi mesi al timone della Nuova Igea Virtus, augurandogli contestualmente le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

La seduta di allenamento nella giornata di domani (mercoledì 14 ottobre, ndr) sarà regolarmente condotta dallo staff tecnico mentre nelle prossime ore la società renderà noto il futuro assetto della guida della prima squadra”.

La classifica di Serie D

Vibonese 17

Reggina, Sambiase 16

Avola 15

Nuova Igea Virtus, PraiaTortora 12

Licata 11

Nissa, Modica, Milazzo 10

Vigor Lamezia, Athletic Palermo 8

Siracusa (-7), CastrumFavara 7

Gela (-1) 5

Ragusa 3

Trapani (-5), Enna 1