Serie D. Vittoria dell’Igea Virtus, pari del Milazzo contro la Nissa

Nella prima giornata si registrano cinque vittorie, tutte per le formazioni di casa e quattro pareggi. Il punto sul girone I e la classifica

Iniziato il campionato di Serie D di calcio, domenica in campo la prima giornata con impegnate oltre al Messina, 0-0 contro l’Athletic Club Palermo, anche Nuova Igea Virtus, 3-2 contro la Sancataldese prossima avversaria dei biancoscudati, e il Milazzo, 1-1 in casa del Nissa. La prima giornata del girone I ha comunque visto le squadre messinesi terminare con risultati positivi avendo tutte e tre evitato la sconfitta. Il Messina ha retto, la Nuova Igea Virtus ha dilagato prima di subire la reazione ospite, mentre il Milazzo ha subito la rimonta in inferiorità numerica.

Nelle altre gare sconfitta un po’ a sorpresa della Reggina in trasferta contro la Castrumfavara. Comunque il girone ha regalato cinque vittorie alle squadre di casa, oltre quelle già citate Castrumgavara e Nuova Igea Virtus, vittoria per la Gelbison contro il Sambiase, la Vibonese contro il Paternò, la Vigor Lamezia contro l’Acireale. Pari invece tra Ragusa ed Enna e Savoia contro Città di Gela, dove ci sono state proteste per un rigore non concesso ai padroni di casa. I pari di Messina e Milazzo completano il quadro.

La classifica è ovviamente corta non fosse per il Messina che dal -14 passa al -13. Bisognerà aspettare di vedere di quanto sarà l’eventuale nuova penalizzazione e nel frattempo la salvezza diretta resta a quattordici punti, la zona playout a tredici. Numeri negativi con cui bisognerà iniziare a familiarizzare senza farne un dramma.

Nissa – Milazzo 1-1

Esordio positivo in campionato per il Milazzo, che ha cominciato la propria avventura nel Girone I con un pareggio pesante. I mamertini infatti sono riusciti a strappare un punto in casa della Nissa, nonostante un’inferiorità numerica durata quasi un tempo di gioco. Il Milazzo a inizio ripresa ha perso Dama per un’espulsione diretta, che ha costretto gli uomini di Catalano a disputare gran parte del secondo tempo in dieci.

La sfida del Tomaselli si è aperta nel segno dei padroni di casa, ma la rete che sblocca il match è del Milazzo con Scolaro quasi allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa i giallorossi al decimo hanno conquistato un calcio di rigore, complice una trattenuta di Dama ai danni di Diaz: rosso per il capitano mamertino e penalty per i padroni di casa, che hanno trovato la parità sempre con il centravanti. Le chance per i locali, forti della superiorità numerica, non hanno comunque prodotto altre reti.

Nuova Igea Virtus – Sancataldese 3-2

Più scoppiettante la sfida dello “D’Alcontres-Barone” con la Nuova Igea Virtus che sembra in totale controllo dopo un primo tempo dominato e in cui va a segno tre volte: Della Guardia, Di Mino e Samake. Nella ripresa la formazione di mister Salvatore Marra subisce la reazione ospite che in due minuti a cinque minuti dalla fine va a segno due volte con Castro.

“Partita perfetta, non avevamo mai rischiato fino alla fine – spiega mister Marra – ma diventano importanti i cambi, eravamo in affanno in mezzo, quanto successo ci poteva rovinare la festa ma ci fa capire che non dobbiamo mai abbassare l’attenzione. Abbiamo avuto tante occasioni e contro un avversario del genere, che rimane sempre in partita, rischi se non la chiudi. Sono un po’ arrabbiato perché una partita del genere non può terminare in questo modo”.