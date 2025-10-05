Serie D. Vittorie per Milazzo e Barcellona nella sesta giornata

Grazie alla vittoria nello scontro diretto la Nuova Igea Virtus balza al comando della classifica del girone I

Una sesta giornata di campionato che vede ancora le squadre non farsi male e mantenere una classifica abbastanza corta. Delle nove gare in programma cinque pareggi e quattro vittorie, di ci una sola, quella della Nuova Igea Virtus esterna sul campo del Gela nella sfida al vertice del girone I. Allo stadio “Presti” di Gela decidono le reti di Samake e Maltese nel primo tempo, in pieno recupero i locali a segno con Mbakogu che hanno reso il finale tirato.

Il Messina rischia di far en plein in trasferta ma alla fine si fa andare bene il pari in quel di Enna. Vittorie casalinghe tra le altre per Paternò, contro Vigor Lamezia, Reggina, prossima avversari del Messina ai danni del Ragusa, e Milazzo, la terza peloritana contro l’Athletic Club Palermo. Doppietta di La Spada per i mamertini nella prima frazione di gioco, gol nella ripresa ospite di Maurino che riapre la gara ma non cambia il finale.

I risultati della sesta giornata

Acireale – Sancataldese 1-1

Castrumfavara – Gelbison 0-0

Enna – Acr Messina 2-2

Nissa – Vibonese 1-1

Paternò – Vigor Lamezia 1-0

Reggina – Ragusa 2-0

Sambiase – Savoia 1-1

Gela – Nuova Igea Virtus 0-2

Milazzo – Athletic Club Palermo 2-1

La classifica del girone I

Nuova Igea Virtus 12

Gela 10

Savoia 10

Milazzo 9

Ac Palermo 9

Nissa 9

Sambiase 9

Gelbison 9

Vibonese 9

Castrumfavara 8

Reggina 8

Vigor Lamezia 7

Paternò 6

Sancataldese 5

Enna 4

Ragusa 3

Acireale 2

Acr Messina -5 (14 punti di penalizzazione)