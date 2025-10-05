 Serie D. Vittorie per Milazzo e Barcellona nella sesta giornata

Serie D. Vittorie per Milazzo e Barcellona nella sesta giornata

Simone Milioti

Serie D. Vittorie per Milazzo e Barcellona nella sesta giornata

Tag:

domenica 05 Ottobre 2025 - 18:15

Grazie alla vittoria nello scontro diretto la Nuova Igea Virtus balza al comando della classifica del girone I

Una sesta giornata di campionato che vede ancora le squadre non farsi male e mantenere una classifica abbastanza corta. Delle nove gare in programma cinque pareggi e quattro vittorie, di ci una sola, quella della Nuova Igea Virtus esterna sul campo del Gela nella sfida al vertice del girone I. Allo stadio “Presti” di Gela decidono le reti di Samake e Maltese nel primo tempo, in pieno recupero i locali a segno con Mbakogu che hanno reso il finale tirato.

Il Messina rischia di far en plein in trasferta ma alla fine si fa andare bene il pari in quel di Enna. Vittorie casalinghe tra le altre per Paternò, contro Vigor Lamezia, Reggina, prossima avversari del Messina ai danni del Ragusa, e Milazzo, la terza peloritana contro l’Athletic Club Palermo. Doppietta di La Spada per i mamertini nella prima frazione di gioco, gol nella ripresa ospite di Maurino che riapre la gara ma non cambia il finale.

I risultati della sesta giornata
Acireale – Sancataldese 1-1
Castrumfavara – Gelbison 0-0
Enna – Acr Messina 2-2
Nissa – Vibonese 1-1
Paternò – Vigor Lamezia 1-0
Reggina – Ragusa 2-0
Sambiase – Savoia 1-1
Gela – Nuova Igea Virtus 0-2
Milazzo – Athletic Club Palermo 2-1

La classifica del girone I
Nuova Igea Virtus 12
Gela 10
Savoia 10
Milazzo 9
Ac Palermo 9
Nissa 9
Sambiase 9
Gelbison 9
Vibonese 9
Castrumfavara 8
Reggina 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Sancataldese 5
Enna 4
Ragusa 3
Acireale 2
Acr Messina -5 (14 punti di penalizzazione)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Dallo Stretto al “cuore dell’India”: storie e volti nelle foto del messinese Andrea Russo
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED