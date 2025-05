Servizi antidroga della Polizia, a Taormina minorenne arrestato per spaccio

Il giovane è stato fermato a bordo di uno scooter nei pressi della stazione ferroviaria

Nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, agenti della Polizia di Stato di Taormina, a seguito di mirati controlli domiciliari, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un soggetto, gravato da pregiudizi di polizia, per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marjuana. In particolare, il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina, a seguito di perquisizione domiciliare, ha rinvenuto una pianta e della sostanza stupefacente del tipo marjuana, pronta per la vendita.

L’arresto nei pressi della stazione ferroviaria

Sempre nel corso degli stessi servizi antidroga, il personale del Commissariato, nei pressi della stazione ferroviaria di Taormin – Giardini Naxos, a seguito di un controllo stradale di due giovani viaggianti a bordo di uno scooter, procedeva all’arresto in flagranza di un minore, originario della provincia di Catania, poiché trovato in possesso di una confezione di carta stagnola contenente circa 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed un panetto di hashish del peso di circa 83 grammi. Il minore è stato pertanto tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, il giovane è stato tradotto presso il C.P.A. di Catania.

L’azione preventiva posta in essere dal personale del Commissariato di P.S. di Taormina ha consentito inoltre di segnalare amministrativamente alla Prefettura di Messina un cittadino di nazionalità maltese poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, verosimilmente per uso personale.