Servizio antincendio su A18 e A20, il 25 luglio sciopero dei lavoratori Gsa - Tempostretto

Filt-Cgil: garantire i giusti diritti contrattuali e condizioni di lavoro adeguate

MESSINA – Il 25 luglio prossimo saranno in sciopero anche i lavoratori della società Gsa che operano nei tratti autostradali A18 e A20 nei servizi integrativi antincendio. La mobilitazione avviata dalla Filt a livello nazionale affinché i lavoratori possano trovarsi a operare in sicurezza e con condizioni normative e stipendiali dignitose interessa anche gli addetti impegnati nel territorio.

Vertenza aperta da alcuni mesi

La Filt-Cgil ha aperto da alcuni mesi una vertenza nei confronti del Gruppo Servizi Associati, la ditta che gestisce in appalto i servizi di prevenzione, primo intervento e soccorso antincendio, per inadempienze sul piano contrattuale e di organizzazione del lavoro. In una nota inviata alla prefetta di Messina, il segretario generale della Filt-Cgil territoriale Carmelo Garufi ha evidenziato le questioni che il sindacato ha sollevato a difesa dei diritti e delle tutele dei lavoratori per cui c’è urgente bisogno di regolamentare gli orari di lavoro e la relativa organizzazione, affrontare i temi che afferiscono la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, stabilizzare i rapporti di lavoro ed adeguare i riconoscimenti economici. La Filt-Cgil ha ampiamente denunciato le criticità esistenti, come le difficoltà che i lavoratori stanno incontrando sui temi di una diversa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, degli orari di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, chiedendo risposte che non sono arrivate.

“La Filt-Cgil – dichiara Garufi – ha atteso che l’azienda si pronunciasse sulle nostre richieste, su diritti fondamentali per dei lavoratori che svolgono una attività delicata e importante ma si è registrata la mancanza di volontà di aprire un tavolo negoziale vero. Per questo, dopo lo stato di agitazione il 25 luglio abbiamo indetto una prima azione di sciopero nazionale di 4 ore dalle 11 alle 15”.