Sesta edizione della Settimana della carta di Comieco, in Sicilia 4 impianti aperti per il riciclo

A Messina, Palermo, Augusta e Santa Margherita di Belice

Dal 13 al 19 aprile, la Sicilia sarà tra le regioni protagoniste della Settimana della carta, promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anci, Utilitalia e Rai.

Creatività e formazione sul territorio

In Sicilia sono in programma 14 iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate da scuole, associazioni, designer e realtà culturali che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici.

Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi per creare veri e propri abiti di carta fino alla realizzazione di quaderni in carta riciclata con eco-rilegatura o la trasformazione di carta e cartone riciclati in altri oggetti decorativi.

Messina Servizi propone un programma di iniziative dedicate alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. Il progetto si basa su tre azioni principali: una piattaforma digitale con contenuti informativi, quiz e materiali pratici; un programma educativo nelle scuole con incontri tematici e attività di coinvolgimento; e un supporto alle attività lavorative tramite distribuzione di contenitori dedicati e linee guida per una corretta raccolta. A queste si affianca una campagna social per raccontare e valorizzare le buone pratiche locali.

Tra i momenti centrali, dal 14 al 17 aprile, c’è anche RicicloAperto, il progetto che permette a studenti e insegnanti di visitare gli impianti della filiera cartaria, eccezionalmente aperti al pubblico. Anche in Sicilia sarà possibile entrare nei luoghi dove carta e cartone prendono nuova vita, seguendo tutte le fasi del processo di recupero e riciclo. Saranno coinvolti 4 impianti (a Messina, Palermo, Augusta e Santa Margherita di Belice) in cui circa 1.000 studenti potranno approfondire sul campo le corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone e conoscere da vicino l’intero ciclo del riciclo.