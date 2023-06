Sette Colli. Il messinese Davide Marchello atteso da un poker di gare - Tempostretto

L'ex Ulysse sarà impegnato a Roma oggi nei 400 stile libero, domani negli 800 e domenica prevista doppia gara con i 200 e i 1500 metri

ROMA – L’ex nuotatore dell’Ulysse, Davide Marchello è in gara agli “Internazionali d’Italia – 59° Trofeo Sette Colli”. Nella manifestazione romana, che si svolgerà da oggi a domenica 25 giugno presso lo Stadio del Nuoto del Foro Italico, Marchello si confronterà con i più forti atleti del panorama mondiale, molti dei quali arrivati in Italia con l’intenzione di staccare gli ultimi pass disponibili per il campionato del mondo di Fukuoka.

Il fondista peloritano, da anni ormai è tesserato con l’Aurelia Nuoto, sarà impegnato in quattro delle cinque gare previste a stile libero, dai 200 metri ai 1500, passato per le prove previste sui 400 e 800 metri. Solo qualche mese fa a Riccione, nel campionato italiano in vasca corta di novembre scorso, si era laureato campione italiano negli 800 metri (nell’immagine in evidenza), più recentemente a metà aprile al campionato italiano assoluto sempre a Riccione, in vasca lunga la stessa del Sette Colli, aveva nuotato la finale B nei 200 metri e poi la finale A nelle altre distanze chiudendo sesto nei 400 e quinto sia negli 800 che nei 1500 metri.

In quell’occasione era stato battuto tra gli altri anche da Gregorio Paltrinieri, quest’ultimo però al Sette Colli non ci sarà perché sta seguendo una preparazione specifica in vista dei mondiali e del doppio impegno che affronterà gareggiando sia in vasca che in acque libere. Non mancheranno i campioni da Popovici a Meilutyte, senza dimenticare gli italiani Ceccon e Pilato, tanto per citarne alcuni.

Il programma di Marchello al Sette Colli

Marchello scenderà in acqua già oggi, nella giornata inaugurale nei 400 stile libero a cui è iscritto col 17° crono, partirà nella prima batteria intorno alle ore 11 (qui la diretta), terminata la sessione col decimo tempo che lo qualifica alla finale A del pomeriggio.

Domani, sabato, invece l’impegno negli 800 stile libero dove è entrato con il 13° tempo. Domenica invece doppio impegno con i 200 (iscrizione col 48° tempo) e i 1500 stile libero, nella prima gara potrebbe dare anche forfait per concentrarsi sulla gara più lunga del suo programma che è anche quella dove è meglio piazzato entrandoci con l’11° tempo che dovrebbe vederlo protagonista nell’ultima serie della mattina.

Al Sette Colli si disputano le batterie al mattino a partire dalle ore 10, mentre la sera le finali dalle 18 in poi. Le gare più lunghe invece come 800 e 1500 stile libero, che riguardano da vicino Marchello, saranno disputate con la formula delle serie. I tempi a differenza delle batterie dove sono mischiati seguono l’ordine di iscrizione, dai più lenti quindi ai più veloci, con la prima serie, dove è più possibile si assegnino le medaglie, che verrà nuotata al pomeriggio come fosse la finale. La manifestazione sarà in diretta e in chiaro oltre che sui canali streaming della Federazione Italiana Nuoto anche su RaiSport+HD, tranne la prima sessione del venerdì mattina.

