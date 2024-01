Sfera Ebbasta a Messina: il rapper allo Stadio Franco Scoglio

L'artista dei record è il quinto nome per l'estate messinese dopo Geolier, Ultimo, Zucchero e i Negramaro

MESSINA – Sfera Ebbasta sarà il quinto grande artista ad esibirsi allo Stadio Franco Scoglio nell’estate 2024. Tra i corridoi di Palazzo Zanca se ne parla da mesi: il rapper italiano, un vero recordman della musica recente, canterà a Messina. Reduce dal successo a Salerno (dove si è esibito il 21 dicembre), Sfera Ebbasta sarà a San Siro il 24 e il 25 giugno.

Sfera Ebbasta il rapper dei record

Sfera Ebbasta, nato a Sesto San Giovanni (ma sua madre è di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta), è attivo dal 2011, quando ha iniziato a ricevere successi pubblicando video su YouTube. Poi il boom dal 2013 in poi, con numerose collaborazioni fino al 2016, quando ha pubblicato il primo album da solista, l’omonimo Sfera e basta. Con l’album “Rockstar”, nel 2018, è poi diventato il primo italiano a entrate nella Top 100 mondiale di Spotify. Nel 2020 ha festeggiato il record di dischi venduti in Italia nel decennio 2010-2019 e intanto ha scalato un’altra classifica, quella degli artisti con più brani piazzati al primo posto in top singoli. Nel 2023 è stato anche l’artista italiano più ascoltato su Spotify.

Gli altri concerti e l’idea PalaRescifina

Sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, toccherà a Zucchero. Infine i Negramaro, in programma per mercoledì 3 luglio. E a loro si aggiungerà, appunto, Sfera Ebbasta. Ma non è finita perché l’amministrazione starebbe lavorando ad altri eventi da ospitare al PalaRescifina, già in primavera, ricalcando quanto fatto nel novembre scorso con la doppia data di Ligabue.