Si cerca nel Messinese un 23enne, “ha bisogno di farmaci”

Francesco si è allontanato da una struttura nella notte a Barcellona. L'appello del Comune di Taormina. Aggiornamento: il giovane sarebbe stato ritrovato

TAORMINA – Un appello urgente. “Il Comune di Taormina informa che è scomparso Francesco, 23 anni, si è allontanato a piedi nelle ore notturne da una struttura situata a Barcellona Pozzo di Gotto. Il giovane necessita di farmaci, non è in possesso di telefono cellulare, non ha denaro, non conosce il territorio. La famiglia è fortemente preoccupata per le sue condizioni di salute”.

“Chiunque lo avvistasse o avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente i seguenti numeri: • 351 516 4773, 379 152 9337.

“Si invita alla massima diffusione del presente appello al fine di agevolarne il ritrovamento. Il Comune di Taormina resta a disposizione per ogni forma di collaborazione utile”.

Aggiornamento: un cittadino comunica sui social di aver trovato Francesco, che sta bene ed è stato trasferito in struttura. Siamo in attesa di una conferma ufficiale dal Comune di Taormina.