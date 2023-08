Si cerca senza sosta il settantanovenne Paolo Catanesi, lontano da casa da 48 ore - Tempostretto

Le ricerche in corso del pensionato a Barcellona Pozzo di Gotto: in azione vigili del fuoco, polizia e Protezione civile

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Ha 79 anni e quando si è allontanato da casa indossava un cappello di colore blu elettrico e una camicia grigia a maniche corte. Le ultime tracce, tramite le immagini della videosorveglianza di un negozio, risalirebbero a venerdì scorso. Così da 48 ore si cerca a Barcellona Pozzo di Gotto il pensionato Paolo Catanesi, alto e magro. A lanciare un appello, assieme ai familiari, pure l’ammministrazione comunale: “La dedizione con cui Vigili del fuoco (ufficio mobile davanti al Municipio, n.d.r.), forze di polizia, Protezione civile e Croce rossa stanno lavorando non ha sosta: fino a tarda notte e fin dalle prime ore del mattino, l’impegno è totale. L’ultimo avvistamento di Paolo si è verificato in una zona specifica, ora sorvolata da droni ad alta definizione per non lasciare nulla al caso”.

E ancora: “Ma una comunità è forte quando si unisce. Non è sufficiente condividere o commentare sui social: facciamo appello a tutta la cittadinanza. Se avete informazioni, se pensate di aver visto qualcosa, se potete semplicemente dedicare un po’ del vostro tempo per dare una mano nelle ricerche, ogni singolo gesto può fare la differenza. Non lasciamo Paolo solo. Diventiamo tutti parte attiva di questa ricerca”.